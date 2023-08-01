毒品罪可去外役監？蔡清祥：單純吸食、持有才有機會
外役監條例修法未排除施用、持有毒品受刑人參與遴選，法案三讀後仍有異音；法務部長蔡清祥今天表示，只有單純吸食、持有或施用毒品又符合一定條件的人才有機會進入外役監服刑。
國民黨立委林為洲昨天說，吸毒犯進入外役監一個月可以放假2天「那麼吸毒戒得掉嗎？」蔡清祥今天提出說明。蔡表示，毒品犯罪能進入外役監是當初的考慮，但毒品犯罪如果是製造、販賣、運輸毒品是絕對不能進入外役監的。
蔡清祥表示，如果在外役監表現良好，可以返家探視，但會嚴加監控，等到返回監所時也一律要驗尿，如果有吸毒陽性反應，就會送回一般監獄，並收回縮刑，「是有配套措施的」，並不是所有的毒品犯都可以進入外役監。
關於立委對修法說重話，蔡清祥說，修法著重在吸食、持有毒品的毒品犯要幫助他們戒癮治療，早日復歸社會，至於製造、販賣、運輸毒品還是排除進入到外役監，希望外界不要混淆。
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