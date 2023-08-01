快訊

司法過勞問題不減 現任法官提這三大解方

痛失4子寫日記卻遭檢舉謀殺 她是悲傷母親或最毒殺手？

AI概念股火燙燙！存股ETF存成飆股 風雲王者站上巔峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

船代找船長代購百條免稅菸走私下船 海關回馬槍他栽了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

外籍郵輪與台灣周姓船舶代理商合作，代訂高檔免稅菸品，周男事後再將免稅菸夾帶下船，今被檢方起訴。圖為高雄港貨櫃碼頭。圖／聯合報系資料照片
外籍郵輪與台灣周姓船舶代理商合作，代訂高檔免稅菸品，周男事後再將免稅菸夾帶下船，今被檢方起訴。圖為高雄港貨櫃碼頭。圖／聯合報系資料照片

外籍郵輪「中華之星」許姓船長和台灣周姓船舶代理商合作，周請許男代為訂購365條高檔免稅香菸，送往船上後卻私下打開封印，將已搬上船的香菸再夾帶下船，沒料仍栽在海關人員手中，高雄地檢署偵結，今依損壞公務員依法所施之封印罪嫌起訴周男。

外籍船員在台購買免稅菸後，需要由海關會同銷售業者，將菸品押送到專門存放免稅品的儲藏室「司多間」，由海關加上封條，等輪船駛離我國港口後，直到公海才能開啟封印，若船舶還在台灣，想要使用免稅品，則須經海關申報程序才能開封。

檢調查出，許姓船長去年12月3日晚間9時許靠抵高雄港，許男請周男代買雙喜招待菸，周則請許男另外加訂峰香菸150條、佳世達香菸50條及其他品牌菸品共365條。

等到這批香菸運抵「中華之星」後，由周男跟其他船員代海關封印在船上「司多間」，完成後將照片傳給高雄關人員檢查，結果周男傳完照片後，未經海關同意就私下打開「司多間」，將已經封印的香菸搬運下船，開車將其中200條香菸載離高雄港。

原以為海關不會再上船檢查，結果高雄關人員在「中華之星」出海前登船，才發現「司多間」裡的部分免稅菸品已遭搬運下船，循線查獲周男到案。

雄檢偵辦時，周男坦承私下打開封印搬走免稅香菸，檢方綜合事證，今依損壞公務員依法所施之封印罪嫌起訴周男，至於許姓船長，因事後離境，目前仍在通緝中。

海關 高雄港

延伸閱讀

強化海面觀測 3年內前百艘船舶化身海上移動氣象站

受刑人檢舉！4度偷遞香菸給黑道大老 台北看守所管理員慘了

外來物種入侵 海關嚴打

赴日本爆買「色色玩具」！妹子過海關遇1狀況超崩潰：社死在機場裡

相關新聞

抓到了！狠砍檳榔攤闆娘多刀縫37針 熟客男不滿被催帳行兇

台中市神岡區一家檳榔攤老闆娘昨遭男子持刀砍傷，送醫縫37針，震驚附近居民。豐原警分局鎖定犯嫌，昨晚逮捕57歲陳嫌，陳供稱...

印尼移工躲警追查 遭自強號輾斃

一名疑為印尼籍移工男子昨情緒不穩，走在台中市台鐵栗林站鐵軌，員警獲報查看，他拔腿就跑，爬上高架鐵路隔音牆躲藏，與警方僵持...

宜蘭補習班業者餵學童利他能 檢認「動機非惡」緩起訴

在宜蘭壯圍鄉開設補習班的靳姓女子，未經醫師許可餵服三級管制藥品「利他能」給學童，遭宜蘭縣政府社會安全網通報，送地檢署偵辦...

毒品罪可去外役監？蔡清祥：單純吸食、持有才有機會　

外役監條例修法未排除施用、持有毒品受刑人參與遴選，法案三讀後仍有異音；法務部長蔡清祥今天表示，只有單純吸食、持有或施用毒...

船代找船長代購百條免稅菸走私下船 海關回馬槍他栽了

外籍郵輪「中華之星」許姓船長和台灣周姓船舶代理商合作，周請許男代為訂購365條高檔免稅香菸，送往船上後卻私下打開封印，將...

遭冤虐死女嬰保母泣「暴瘦10公斤」 怨亂媒合導致2年苦難

高雄蔡姓保母遭誣指對11個月女嬰施虐致死，經檢方調查，蔡女已盡照顧責任獲不起訴。雖洗刷冤屈，但2年來蔡女吃不下、睡不著，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦