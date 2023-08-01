船代找船長代購百條免稅菸走私下船 海關回馬槍他栽了

外籍郵輪與台灣周姓船舶代理商合作，代訂高檔免稅菸品，周男事後再將免稅菸夾帶下船，今被檢方起訴。圖為高雄港貨櫃碼頭。圖／聯合報系資料照片

外籍郵輪「中華之星」許姓船長和台灣周姓船舶代理商合作，周請許男代為訂購365條高檔免稅香菸，送往船上後卻私下打開封印，將已搬上船的香菸再夾帶下船，沒料仍栽在海關人員手中，高雄地檢署偵結，今依損壞公務員依法所施之封印罪嫌起訴周男。

外籍船員在台購買免稅菸後，需要由海關會同銷售業者，將菸品押送到專門存放免稅品的儲藏室「司多間」，由海關加上封條，等輪船駛離我國港口後，直到公海才能開啟封印，若船舶還在台灣，想要使用免稅品，則須經海關申報程序才能開封。

檢調查出，許姓船長去年12月3日晚間9時許靠抵高雄港，許男請周男代買雙喜招待菸，周則請許男另外加訂峰香菸150條、佳世達香菸50條及其他品牌菸品共365條。

等到這批香菸運抵「中華之星」後，由周男跟其他船員代海關封印在船上「司多間」，完成後將照片傳給高雄關人員檢查，結果周男傳完照片後，未經海關同意就私下打開「司多間」，將已經封印的香菸搬運下船，開車將其中200條香菸載離高雄港。

原以為海關不會再上船檢查，結果高雄關人員在「中華之星」出海前登船，才發現「司多間」裡的部分免稅菸品已遭搬運下船，循線查獲周男到案。

雄檢偵辦時，周男坦承私下打開封印搬走免稅香菸，檢方綜合事證，今依損壞公務員依法所施之封印罪嫌起訴周男，至於許姓船長，因事後離境，目前仍在通緝中。