制伏隨機殺人嫌 調查站司機父子獲韓媒報導

台東上月發生張姓男子持美工刀隨機對女子割喉，遭4位見義勇為的路人制服，其中3人是台東縣調站駕駛許世光和他的2名兒子，其義行也被韓國媒體廣為報導。聯合報系資料照／記者徐白櫻翻攝 徐白櫻

台東市日前發生隨機殺人案，被害女子多處刀傷送醫，當時出手制伏張姓凶嫌的台東縣調查站人員許世光父子3人，他們見義勇為的義舉獲得調查局公開表揚，也被韓國媒體廣為報導。

警方獲報，指今年7月9日中午12時許，台東市中興路上發生街頭隨機殺人案，張姓男子持大型美工刀，尾隨攻擊被害女子，導致被害女子多處刀傷送醫。

當時行凶的張男被路過的許世光父子3人以電風扇、湯勺等工具制伏在地；檢察官認定，張男涉犯殺人未遂、傷害等重罪，有逃亡及反覆實施之虞，向台東地方法院聲請羈押禁見獲准。

法務部調查局台東縣調查站當時指出，許世光擔任站部駕駛工作27年，並兼任公文遞送工作；許世光當時受訪時指出，直覺「不救的話，被害人會被砍死」，才跟兒子隨手拿了工具出手相助，制止傷害繼續擴大。

日前MBC電視台、SBS電視台等多家韓國媒體，大篇幅報導許世光父子3人，影片點閱率超過160萬次，有韓國網紅比較台灣、日本、韓國民眾遇到隨機殺人案的反應，許世光父子3人也被韓國網友稱讚「市民英雄」、「勇敢的台灣市民」。

調查局指出，許世光父子3人的英勇行為，日前獲局長王俊力公開表揚，期許身為執法人員的調查官，秉持為人民服務的熱忱，為社會治安貢獻一己力量。