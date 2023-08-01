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抓到了！狠砍檳榔攤闆娘多刀縫37針 熟客男落網只因「不滿被催帳」

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抓到了！狠砍檳榔攤闆娘多刀縫37針 熟客男落網只因被催帳

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市神岡區一家檳榔攤老闆娘昨遭男子持刀砍傷，送醫縫37針，震驚附近居民。豐原警分局鎖定犯嫌，昨晚逮捕57歲陳嫌，陳供稱常在檳榔攤購物，因不滿老闆娘催促賒帳費用，心生不滿持菜刀行兇；警詢後將陳嫌依殺人未遂罪嫌移送，豐原警分局今早10點將舉行記者會說明。

豐原警分局表示，昨天上午11點12分獲報，在神岡區大洲路檳榔攤有傷害案發生，經了解，一名穿藍色上衣的男子持刀砍傷49歲翁姓女老闆娘，造成翁女頭部、左耳、左肩及左手前臂等多處刀傷，經送往豐原醫急救，共縫了37針。院方表示，翁女意識清楚，暫無生命危險。

豐原警分局掌握行兇男子身分為57歲陳嫌，昨晚10點多在神岡區落網，陳嫌供稱，因時常在檳榔攤購物，因不滿老闆娘催處賒帳費用，竟以隨身攜帶的菜刀砍傷翁女。

豐原警分局表示，今天上午10點將舉行記者會，進一步說明案情。

台中市神岡區昨發生檳榔攤老闆娘遭砍傷案，警方已逮捕兇嫌。圖／民眾提供
台中市神岡區昨發生檳榔攤老闆娘遭砍傷案，警方已逮捕兇嫌。圖／民眾提供

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