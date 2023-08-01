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印尼移工躲警追查 遭自強號輾斃

聯合報／ 記者曾健祐游振昇／台中報導

一名疑似逃逸外勞為躲警追捕，從鐵軌高處墜落鐵軌，被自強號撞上死亡。圖／取自記者爆料網
一名疑似逃逸外勞為躲警追捕，從鐵軌高處墜落鐵軌，被自強號撞上死亡。圖／取自記者爆料網
一名疑為印尼籍移工男子昨情緒不穩，走在台中市台鐵栗林站鐵軌，員警獲報查看，他拔腿就跑，爬上高架鐵路隔音牆躲藏，與警方僵持兩個半小時，最後被列車輾斃。警方從他攜帶證件研判是合法印尼移工，持續確認身分。

昨天上午九時多，這名男子先在月台閒晃，後來跳下鐵軌漫步；鐵路警察局台中分局接獲民眾報案派員查看，他看見警察情緒激動，在鐵軌奔跑後爬上高架鐵路隔音牆翻越。

員警擔心他情緒受刺激跳下，保持距離勸說，他自稱泰國人又改口印尼人，員警持手機與印尼通譯人員通話，要把手機交給他，但他拒絕溝通，來回在鐵軌及隔音牆躲藏，為避免他墜落路面或在鐵軌被撞，警方通報消防隊在路面鋪設氣墊，鐵路管理局也通知列車慢行通過栗林站。

中午近十二時卅分，自強號列車慢行通過後，警方在站體附近鐵軌找到他遺體，確認被火車輾斃，通知該列車於員林站停車接受調查。遺體有印尼籍男子證件，警方查出是合法移工，但無法辨識是否為死者，聯繫仲介及雇主釐清身分。

台鐵局表示，下午一時多恢復雙線行車，十一列車誤點，影響旅客二八八○人。

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