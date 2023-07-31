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仁武女嬰案被控媒合未把關 社會局：雙方合意簽約

中央社／ 高雄31日電

高雄仁武女嬰在蔡姓保母家摔傷不治，橋檢查出疑生父吸毒害女嬰吸入毒煙摔倒。保母向媒體控訴托育媒合中心未把關，讓她接下此案。市府社會局今天表示，是由家屬與保母合意簽定契約。

蔡姓保母近日出面向媒體控訴，事發後吃不下、睡不著，很自責為什麼要接下這個案子，也控訴居家托育服務中心的仁武站長媒合未把關，讓她接下此案。

市府社會局今天回應表示，高雄市有6處居家托育服務中心，依據家長托育時間協助媒合合適保母，過程中會了解家長的工作時間以確認托育的時間，不會因家長職業而限制媒合。

社會局指出，家長送托時需詳加說明送托兒童的身體狀況，讓保母有妥適的照顧計畫以維護孩子的健康安全。此案是由站長熱心介紹，並非義務也沒有強迫，而是由家屬及保母雙方就環境、托育需求及孩子的健康狀況充分溝通，彼此合意簽定托育契約。

網紅「鳳梨」吳泓逸民國110年10月間在臉書（Facebook）貼文指稱高雄好友將11月大女嬰送去保母家第2天，女嬰因頭部撞擊送醫不治，事件掀起社會熱議。事發後，更有10多名網友前往蔡姓保母家丟雞蛋、撒冥紙抗議。

橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗解剖女嬰死因，發現女嬰體內驗出愷他命反應，研判死者生前可能吸入含愷他命煙霧，有副作用導致倒地致頭部外傷可能性。但蔡姓保母及其丈夫皆未驗出毒品反應，而女嬰生父頭髮檢出愷他命反應。

檢方調閱監視器畫面，發現女嬰是在客廳桌邊扶站時，突然向後傾倒，據此認定蔡女已就照顧女嬰盡能注意義務，處分不起訴。至於女嬰生父涉過失致死和使未成年人施用毒品等犯行，另案偵辦中。

保母 托育

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