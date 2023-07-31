調查局精進射擊 規劃採購新式手槍約1900支

調查局今天表示，辦案常有嫌疑人持槍、持械反抗等情形，為精進射擊技能，日前於幹部訓練所舉辦射擊比賽，另規劃採購配發新式手槍共計約1900支，以強化司法調查量能。

法務部調查局發布新聞稿指出，執法人員應精準使用槍枝迅速壓制嫌疑人並保護現場人員安全，射擊技能實為保障人身安全及案件是否順利執行的重要關鍵。

調查局長王俊力表示，調查官經調查局訓練成學識豐富的專才，但在經過射擊訓練後，才能成為允文允武的調查官，因此新進學員自進入展抱山莊受訓起，即不斷接受射擊訓練，調查局每月也定期舉行射擊訓練。

王俊力說，為更有效快速打擊犯罪，調查局成立「風險應變小組」，遴選優秀人員19人，每月接受2次射擊訓練，每月4次綜合散打的格鬥術訓練，可執行各類風險性任務及緊急突發狀況。

調查局指出，近年來執法人員遭受攻擊事件頻傳，調查局舊式的華特P5C手槍使用近30年，功能及維修零件皆有所不足；為此，調查局除比照警方採購同款拋射式電擊器，另規劃今年及明年採購配發新式手槍共計約1900支，以強化司法調查量能及保障執法人員人身安全。

調查局說，14日於幹部訓練所辦理的射擊比賽，內容仿照實戰場景，比照案件執行時遭遇持槍及持刀歹徒，以急迫限時及顯隱場景做射擊評分，參加決賽人員為62人，經過第一試評比，取前20人參與第二試。

調查局表示，第二試射擊為30秒內快速射擊10發持槍靶，24秒內射擊10發12次持刀顯隱靶，每次僅出現2秒，具有一定的技術挑戰性，在槍聲大作的靶場上，參賽選手聚精會神全力以赴，展現調查局堅決打擊犯罪及守護國家安全的決心。