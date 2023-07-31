兒在家吸毒父大義滅親報案 警察來了他竟拿菜刀要輸贏

新竹陳姓男子今年1月在家吸食毒品，父親發現後大義滅親，立即報案請警方到場處理。警方到場後，陳男從口袋拿出一包毒品坦承吸毒，但卻轉頭走進廚房，拿出一把菜刀與警方對峙，幸好隔壁黃姓鄰居前來勸服，才讓陳男乖乖就逮。新竹地院依妨害公務罪判處陳男拘役50日，易科罰金5萬元。

判決書指出，陳男今年1月15日晚間8時許在家吸毒，父親發現後氣得報警。新竹縣警察局竹東分局北埔分駐所警員接獲通知到場時，陳男正從口袋拿出一包物品，並向警員坦承正在施用第二級毒品。

未料警方正在蒐證時，陳男竟走進廚房內拿出一把菜刀，接著走到門外與警方對峙，幸好黃姓鄰居見狀，立即上前溝通並順勢拿走手上菜刀，警方也當場逮捕陳男。法官認為，陳男對公務員依法執行職務時施脅迫，最後依妨害公務罪判處陳男拘役50日，易科罰金5萬元。