加拿大空運壁畫郵包藏大麻花 男衝撞突圍丟包警逮3嫌

財政部台北海關今年5月檢驗一只從加拿大空運來台的壁畫藝術品郵包，發現內藏5.6公斤大麻花，市值850萬，和保三警方合作按兵不動；歐姓男子駕車載同夥巫姓和洪姓男子取貨，遭警方攔截圍捕，衝撞突圍，巫、洪2人下車逃逸，歐丟郵包時被逮，後警方陸續逮巫、洪2人送辦，其中歐、巫2人已遭收押。

保三總隊第二大隊警方今年5月中旬，接獲財政部台北關通報，指一只加拿大空運來台的壁畫藝術品郵包中，夾藏大麻花5.6公斤、市價約850萬元，領貨人在高雄，警方於是守株待兔，等候嫌犯取貨。

5月23日，警方發現歐姓男子（25歲）領取包裹，暗中跟蹤，見歐男轎車中搭載同夥巫姓男子（41歲）和洪姓男子（38歲），深夜10點多在新興區中山路一處咖啡店附近，於是趨前圍捕，歐駕車衝撞突圍。

警方從後追捕，歐男駕車逃往苓雅區小巷弄，讓巫、洪2人先行下車逃逸，隨後又駛往金門街，企圖將大麻花郵包丟包藏匿，被尾隨而至的警方當場逮捕。

警方拆解郵包查看，發現5.6公斤的大麻花藏在壁畫玻璃後方，歐聲稱從事板模工，受人所託領包裹，領一次可賺2萬元，警詢後依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦，因有共犯在逃，遭法院裁定收押禁見。

警方於5月31日循線在台中先逮到巫男，另在6月13日逮獲洪男，調查發現巫男曾在4年前去加拿大旅遊10餘天，懷疑巫男和當地販毒集團接觸後，空運毒品來台販賣，洪男則負責當保鑣，保護毒品安全。

巫、洪兩人被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦後，其中巫男遭收押禁見，洪則以10萬元交保候傳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885