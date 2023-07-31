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美語外師放學後變身「絕命毒師」 躲廢棄酒吧兼差製毒

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

55歲的林男因缺錢誤入歧途，他理了光頭，身材、外貌神似美劇「絕命毒師」男主角海森堡。圖／讀者提供
55歲的林男因缺錢誤入歧途，他理了光頭，身材、外貌神似美劇「絕命毒師」男主角海森堡。圖／讀者提供
55歲、來台20多年的林姓（中文名）美籍英語教師和製毒集團合作，在台東協助尋覓場地製作安非他命，去年7月遭逮時，因理了光頭、身形瘦高，外貌神似美劇「絕命毒師」男主角，一度讓辦案調查官驚呼「真的有像」，高雄高分院審理後今天宣判，林男被判11年徒刑，但法官考量他在台定居多年，服刑期滿後免驅逐出境。

判決，林男來台後在多個縣市擔任美語老師，但近年林男染上毒癮，教書的收入疑不夠日常購毒開銷，因此經上游藥頭引介，與屏東知名的羅姓製毒師傅合作，由林在台東尋覓場地作為羅男集團製毒使用。

去年初，羅男仗著製毒手藝高超，產生的氣味較少，認為市區較不易被警調單位察覺，由林男當地頭蛇，選中台東市中華路商圈的一間廢棄酒吧當據點，承租後再從西部運來反應爐、蒸餾瓶及毒品原料。

羅男之後找來陳姓、鄭姓男子協助，在外收購大量感冒藥丸後，利用林男外籍身分當掩護，林男平時早上教課，晚上則幫製毒集團打雜，由他開著廂型車出入搬運製毒原料，製毒工作則交由羅男及陳姓、鄭姓學徒負責。

南機站接獲情資後展開跟監，去年6月見時機成熟，與台東縣、屏東縣調查站、東部機動站、高雄市警局鼓山分局等單位合作，持搜索票兵分兩路攻堅。

羅男為求加快出速度，在警調攻堅前一晚還熬夜製毒，當天警調攻堅時，一群人正巧疲累躺在沙發上休息，見大批警調到場，只能乖乖就範，工廠共查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤還有大批製毒工具，市價至少超過2000萬元。

屏東地院審理後，羅男、陳男、鄭男等人在偵查中坦承犯罪，符合減刑規定，各依共同製造2級毒品罪判有期徒刑8年、7年6月及5年6月，林姓外籍男子因提供場地，協助羅男等人製毒，判刑11年，刑期最重，服刑期滿後驅逐出境。

案經上訴高雄高分院，合議庭審理後，今宣判認為一審量刑無誤，刑度部分均維持原判決，但考量林男在台灣生活多年，並與台灣妻子結婚多年，擁有不動產，與短暫過境犯罪的外國人不同，服刑期滿後免驅逐出境。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

羅姓製毒師傅（右）與林姓外籍老師（左）合作，在台東開設製毒工廠煉毒。圖／讀者提供
羅姓製毒師傅（右）與林姓外籍老師（左）合作，在台東開設製毒工廠煉毒。圖／讀者提供
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤。圖／讀者提供
調查局南機站幹員攻堅羅男等人製毒工廠，查獲安毒成品1.2公斤、半成品9.6公斤。圖／讀者提供

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