染疫失業鋌而走險…高雄男亮刀劫洗衣女 不到1天落網遭收押

江姓男子因疫情期間工作不順，收入減少，在工地打零工，上個月因染疫又失業，近月沒收入，無法負荷生活開銷，23日竟持刀在高雄新興區六合夜市附近尋找目標，見落單的王姓女子在洗衣店外等衣服烘乾之際，亮刀搶走千餘元，不到1天落網，因強盜罪行遭法院裁定收押。

警方指出，王姓女子（23歲）23日凌晨近4時許在新興區中山橫路一家自助洗衣店洗衣，王女在店外等候衣服烘乾，正在滑手機時，突然一名男子持刀靠近，威嚇她交出財物。

當時王女被持刀歹徒嚇到不知所措，歹徒二話不說，一把搶走她的皮包和手機，快步逃離現場；王女回過神後，向新興警分局中山路派出所報案，指自己遭搶，損失iPhone14手機、約1200元現金和證件等物。

警方獲報組專案小組調查，發現歹徒行搶後，快步跑至街口，騎了停在路旁的機車逃逸，調監視器以車追人，查出住三民區的江姓男子（39歲）涉嫌，當晚9時許，持拘票前往江男住處將他逮捕，並起出被害人零錢包、證件及900元等贓物。

江聲稱，因染疫失業沒錢可過活才鋌而走險，因怕警方從被害人的iPhone14手機找到他，將手機丟棄路邊，但警方迄今未尋獲。警詢後，依強盜罪嫌將江男移送偵辦，檢察官向法院聲請羈押獲准。