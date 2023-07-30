影／通緝犯謊報弟身分遭戳破 車內再起獲毒咖啡包

21歲王姓男子昨天清晨3點多駕車高速行駛台南市文賢路，為警員攔下盤檢，謊報弟弟身分證字號，警員發現照片特徵不同，進一步查出他涉毒品案件，今年7月為嘉義地方法院發佈通緝在逃，警方並在車上查扣59包毒品咖啡包、重253公克等物。警詢後依毒品罪嫌法辦，毒品通緝部分另解送嘉義地方法院歸案。

台南市警二分局海安派出所所長陳柏文，昨天清晨3點多帶班巡邏在文賢路段發現1輛租賃轎車於市區高速行駛，經尾隨並於文賢路與中華北路口攔下。

駕駛王男（21歲）下車以未帶證件向警報出身分字證號供查詢，陳所長查詢並詳細比對其長相與電腦顯示12歲時所拍照片特徵顯不相同，經再詳細以警政系統交叉分析，終於查出其原來謊報其弟證號，王於今年7月涉嫌毒品案件為嘉義地方法院發佈通緝在逃。

後續又在車內置物箱內發現有K菸3支及K盤等物。王嫌在警一再突破謊言下，將藏於車內行車影音機盒內一包毒物取出交付，經清點計有59包毒品咖啡包、重253公克等毒物。王被帶回尿液檢驗均呈現陽性反應，調查後將王嫌依違反毒品危害防制條例送辦，毒品通緝部分另解送嘉義地方法院歸案。