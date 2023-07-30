對抗黑槍毒詐 警方偵辦合法武器不夠

監聽。示意圖／ingimage 呂開瑞 台北市一名蔡姓刑事警官指出，當前科技進步，歹徒使用電子產品隱匿犯行，導致警方偵辦的腳步跟不上歹徒速度；根據他的觀察，科技偵察立法，警方最需要的是M化車的使用合法化、GPS設備的授權使用，還有對嫌疑人使用手機木馬監聽程式。

警官說，他能理解民眾或社會的憂心，但警方辦案沒有要侵犯人權與民眾隱私意圖，不管是M化車、木馬監聽程式的投放等，都會要經過司法單位核可；由於科技進步過快，歹徒使用Line通話，警方根本無法掌控犯案內容與進度，偵察刑案多淪為事後逮人，難找到幕後主嫌。

根據國內法令，M化車的使用、GPS設備跟監都不合法，但這些卻是辦案利器，讓警方可以掌握歹徒行蹤；過去警方監聽歹徒電話，有效掌握嫌犯作案進度，現在歹徒都在用Line或telegram通話迴避查緝，造成警方辦案相當被動，如在司法單位核可下，警方投放木馬監聽程式，就能掌握歹徒通話內容，對辦案有很大幫助。

警官說，目前黑、槍、毒、詐是國內四大治安目標，這些犯罪樣態都已經組織化，形成龐大產業鏈，這四種治安目標都需要科技偵察立法後，給予警方足夠的武器，才能有效打擊犯罪。