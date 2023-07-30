缺乏法源…排除「Ｍ化車」證據 四詐嫌無罪

Ｍ化車可從遠端透過手機位置，掌握手機持有者所在位置、甚至取得通訊內容，如無法律限制，恐有侵犯隱私爭議。圖／聯合報系資料照片 警方多年前使用「Ｍ化車」破獲桃園龍潭一處詐騙機房，四名成員被訴恐嚇取財罪，但礙於Ｍ化車科技偵查手段缺乏法源、有侵害人權之虞，更一審判決四人無罪；桃園地院一審判決就呼籲，包括Ｍ化車在內的科偵方式，犯罪追訴、權利保障，有賴立法機關儘速決定。

檢察官指出，現今最仰賴科技偵查手段莫過於打詐，詐騙集團猖獗，國家追訴犯罪的工具遠不及詐團日新月異手法，詐團分工細緻，水房、機房隨時都在轉移據點，要能一網打盡抓到源頭非常不容易。

有檢察官說，Ｍ化車能精準掌握犯罪者移動資訊、手機訊號，除了是打詐利器，針對國安、肅貪案件，或是緊急尋找被害人都非常有效，礙於使用程度、適當性仍處於法未明文的模糊空間，在有新法源出現前，不能礙於人權自綁手腳讓犯罪橫行，應彈性運用。

二○一五年警方使用Ｍ化車打詐案，桃園地院早在二○二○年就以Ｍ化車訊號探知位置資訊，干預人身自由基本權，且使用上無法源依據，排除Ｍ化車直接取得的詐團位置證據力，判處詐團四人無罪。

判決寫道，本院相當理解「科技偵查」在資訊科技時代的重要性，但法官不能在刑事案件中，任意創造法律而作出不利行為人的類推適用。

檢警認為，科技辦案能力需求與日漸增，在科技偵查法尚未誕生期間，Ｍ化車使用或許可比照向法院聲請搜索票，從個案檢視嚴重性，讓法官從人權與社會秩序間把關，強化證據合法性。