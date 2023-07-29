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王鴻薇控投資imB調查官影響立案 調查局駁不符事實

中央社／ 台北29日電

王鴻薇今天指控參與投資im.B的調查官涉藉由身分優先領回本息以換取不立案偵辦。調查局表示，這名參與投資的調查官於投資期間陸續收取利息，非事發前一次出金，指控與事實不符。

國民黨立委王鴻薇今天公布一段今年4月28日的im.B新竹說明會錄音檔，並指控有投資im.B的調查官涉嫌利用身分先拿回投資本息，是否因此有對價關係，影響調查局通報立案。

王鴻薇說，即便調查局承認有調查官投資im.B，卻未交代調查官是否因提前拿到錢，而涉嫌隱匿詐欺犯行；又im.B發言人黃繼億日前交保後改名為黃育寶，還繼續擔任直銷投資說明會講師，質疑檢調縱虎歸山。

法務部調查局今天晚間發布新聞稿指出，im.B詐騙案原由桃園市調查處立案調查，於去年10月以涉犯銀行法函送桃園地檢署偵辦，今年4月北部地區機動工作站再度接獲檢舉，即報請桃檢指揮偵辦。

調查局指出，由於不同執法機關陸續接獲檢舉，而由台灣高等檢察署開會決議由台北地檢署統一指揮北機站、刑事局共同偵辦，立案程序無受到不當干預。

調查局表示，調查局督察處查出有一名調查官於民國110年1月參與投資im.B，投資金額約新台幣1200萬元，截至今年4月底於投資期間收取利息共100萬元，並非於事發前一次出金，且本金均未領回。

調查局指出，目前查無這名參與投資im.B的調查官涉嫌利用身分優先領回本息的事證，且這名調查官未負責本案偵辦業務；而就調查官參與投資是否有違法情事，已由北機站報請北檢指揮調查中，若查出犯罪事證，絕不寬貸。

此外，調查局表示，有關im.B詐騙案的涉案人士經法院交保候傳，並非安然脫身或縱虎歸山，專案小組持續密切監控，若發現新犯罪事證，不但依法嚴加偵辦，也將向承辦檢察官報告，不排除向法院聲請再執行羈押。

王鴻薇 詐騙 利息

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