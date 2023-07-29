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鑽石大樓傷害案 萬華警傳喚1男到案說明

中央社／ 台北29日電

竹聯幫明仁會分子陳男日前至北市萬華區鑽石大樓內找小姐消費，與員工爆衝突，事後帶小弟上門尋釁，導致1人受傷。警方今天表示，傳喚陳男到案說明釐清案件背後主因。

台北市警察局萬華分局指出，27日凌晨獲報轄區鑽石大樓內發生傷害糾紛案，員警到場涉案等人已散去，現場1名男子被人毆傷協助送醫，調監視器畫面掌握竹聯幫明仁會27歲陳姓男子涉案。

警方調查，陳男案發時至鑽石大樓特種營業場所消費，疑不滿小姐服務差藉口滋事，與現場圍事員工爆口角，陳男事後帶5名小弟尋仇。由於陳男過去涉及砸店尋仇、詐賭等案，警方雖掌握相關事證，但被害人對案發過程避重就輕，將傳喚陳男等人到案說明，全案並朝聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

至於媒體報導27歲陳男消費鬧事，是為覬覦背後龐大色情利益，以及「滋事者瓦斯槍開槍」。警方初步清查沒有開槍情事，也未有幫派插旗介入狀況，正調查釐清背後衝突主因。萬警分局表示，查緝色情及掃蕩暴力是治安重點工作，將持續辦理、加強查察，有違法行為一定依法偵辦。

位於康定路、靠近龍山寺附近的鑽石大樓，附近有多處特種營業場所，許多賣淫集團把應召站設大樓內，北市警方過去曾多次前往大樓內臨檢查緝。

鑽石 北市 明仁會

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