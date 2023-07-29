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88會館之亂主嫌郭哲敏 泰國住處被泰警鎖定27日被捕
經營洗錢集團的「小明」郭哲敏，因涉嫌線上博弈、地下匯兌、幫助詐欺等罪被新北地檢署通緝在逃，在泰國地區被泰方警察鎖定逮捕，並通知我國司法單位，預計近日將解送返台，帶往新北地檢署歸案。
世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏因與前天道盟要角林秉文一同替詐騙集團洗錢，被新北地檢署指揮警方調查，案件行動當天郭哲敏疑似接獲別人通風報信，事前潛逃國外逃過拘提，事後此案卻又鬧出多名檢警涉足郭哲敏私人招待所的「八八會館」風波。
據了解，泰國警方經過查緝，鎖定郭哲敏在泰住所，本月27日在其住所順利將他逮捕，並通知刑事警察局國際科與調查局駐泰法務祕書，目前我國司法單位正與泰方積極協調後續事宜。
新北地檢署表示，已接獲刑事警察局通報相關訊息，後續將盡速處理解送事宜以釐清案情。
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