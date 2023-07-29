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88會館之亂主嫌郭哲敏 泰國住處被泰警鎖定27日被捕

聯合報／ 記者李易昌柯毓庭／新北即時報導

經營洗錢集團的「小明」郭哲敏，因涉嫌線上博弈、地下匯兌、幫助詐欺等罪被新北地檢署通緝在逃，在泰國地區被泰方警察鎖定逮捕，並通知我國司法單位，預計近日將解送返台，帶往新北地檢署歸案。

世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏因與前天道盟要角林秉文一同替詐騙集團洗錢，被新北地檢署指揮警方調查，案件行動當天郭哲敏疑似接獲別人通風報信，事前潛逃國外逃過拘提，事後此案卻又鬧出多名檢警涉足郭哲敏私人招待所的「八八會館」風波。

據了解，泰國警方經過查緝，鎖定郭哲敏在泰住所，本月27日在其住所順利將他逮捕，並通知刑事警察局國際科與調查局駐泰法務祕書，目前我國司法單位正與泰方積極協調後續事宜。

新北地檢署表示，已接獲刑事警察局通報相關訊息，後續將盡速處理解送事宜以釐清案情。

88會館洗錢案負責人郭哲敏。圖／取自調查局外逃通緝犯查詢系統
88會館洗錢案負責人郭哲敏。圖／取自調查局外逃通緝犯查詢系統
郭哲敏位於台北巿信義區的私人招待所，又稱八八會館。本報資料照
郭哲敏位於台北巿信義區的私人招待所，又稱八八會館。本報資料照
郭哲敏涉嫌地下匯兌、洗錢案，本月27日在泰國住所被逮捕。圖／聯合報系資料照片
郭哲敏涉嫌地下匯兌、洗錢案，本月27日在泰國住所被逮捕。圖／聯合報系資料照片

新北 警察 司法

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