覬覦萬華鑽石大樓私娼利益 明仁會新店分會長開槍傷人逃逸
竹聯幫明仁會27歲陳姓新店分會長，想染指萬華地區鑽石大樓的私娼利益，28日凌晨5時許，他到場消費，藉故小姐服務差，與前來圍事的范姓男子打架；期間他拿出瓦斯槍射擊范男頭部，范送醫救治後並無大礙，目前陳姓分會長逃逸，警方正擴大追緝。
過去萬華區鑽石大樓本就是豔名遠播的私娼聚集地，疫情解封後，包含部分東南亞的外籍女子跑來鑽石大樓賣淫；由於利益龐大，各外省、本省幫派紛紛插旗。
陳姓新店分會長過去是竹聯幫平堂成員，多在新店地區活動，招攬手下販售毒品咖啡包，也曾持刀尋仇，隨機砍傷一名打籃球的民眾；2022年，陳嫌在夜店搭訕數名富二代後設局詐賭，先是毆打再強拍不雅影片，至少4人共被逼還7百多萬元。
今年3月，陳嫌女友與竹聯信堂成員在臉書對罵，他帶人到信堂的新店寶橋路據點，擄走一名小弟將對方毆打重傷；信堂回擊，前往中和區明仁會的車行砸店，當時警方就已經逮捕陳嫌。
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