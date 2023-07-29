88會館洗錢案負責人郭哲敏泰國落網 調查局：最快下周押解回台

「88會館」負責人郭哲敏因涉地下匯兌洗錢案，在檢警行動前疑似先得知訊息潛逃海外遭通緝，調查局證實郭哲敏日前已於泰國落網，目前正透過泰國法務秘書與泰方協調連繫遞解返台事宜，時間尚不確定。預計最快下周由泰國押解回台。

檢警調查，郭哲敏於民國107年創立軟體科技公司經營線上博弈，獲取大量資金，另指示大帳房杜韋蓁等集團成員進行地下匯兌，經手匯兌金額達新台幣27億多元。此外，郭哲敏於109年與前天道盟角頭、第三方支付業者林秉文合作，涉嫌透過林秉文公司所開發的遊戲軟體點數，作為詐團收款及洗錢工具。

根據調查局資料顯示，睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏自民國107年間起經營人民幣、港幣、新台幣及美元異地換匯業務，相關業務由員工陳品言及林女分工辦理，陳、林2員依照郭哲敏指示安排資金調度及製作財務報表事宜，經手地下匯兌資金共約新台幣兩百餘億元，3人涉嫌違反銀行法，郭疑於去年10月26日潛逃出境，於同年11月11日北檢發布通緝。

88會館案後來還爆出洗錢嫌犯與檢警疑似不當往來等案外案。