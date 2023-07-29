蝦皮公然販售大麻葉 新竹男店到店寄貨被逮下場出爐

新竹羅姓男子明知合成大麻素是毒品不得販售，竟在蝦皮購物網站公然販售，警方網路巡邏時發現先下單購買，送驗確認含有毒品成分。警方不動聲色在超商埋伏，果然當場抓到羅男又到超商店到店寄貨，新竹地院判決羅男應執行1年6月徒刑。緩刑4年。

判決指出，員警去年7月間網路巡邏時，發現蝦皮購物網站有帳號再公然販售含有合成大麻素的葉草，商品頁面下方還有買家評論「飛得高啊高、飛行」等施用大麻類毒品效果的心得，警方為避免打草驚蛇，以1100元對價下單購買，羅男接單後當天立刻到超商「出貨」。

警方取貨後將商品送驗，發現羅姓男子販售的葉草確實含有第三級毒品合成大麻素的成分，毒品依法不得販售。警方持續鎖定羅姓男子行蹤，在去年7月18日當晚確認羅姓男子前往超商再度寄貨時，當場逮埔。

羅姓男子被逮當天準備寄出6件包裹，其中有4單各為1100元的訂單，另有2單價格為1400元，包裹內皆為含有第三級毒品合成大麻素的葉草，羅男無從狡辯遭移送法辦。

羅姓男子被逮後向警方供出毒品上游，員警並循線查扣三級毒品MDMB-4en-PINACA黃棕色乾燥植株碎屑9包，以及植株碎屑塑膠管、電子秤、研磨器、夾鏈袋、寄貨袋與手機1支等犯案工具。

法官審理時，審酌羅姓男子坦承犯行並供出毒品來源，且犯後態度良好，一審依違反販賣第三級毒品罪共7罪均未遂，各處有期徒刑7月。應執行有期徒刑1年6月。緩刑4年，緩刑期內付保護管束，並應提供180小時的義務勞務。可上訴。

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