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機車沒煞車險撞怒喊「夭壽！」 竊嫌不顧騎士死活專偷煞車卡鉗被逮
基隆地區近日很多機車族上班騎車外出時，騎到路口才發現煞車壞了，有的差點發生車禍撞車，才發現「煞車卡鉗」被拆偷走，氣得大罵「太沒良心了」。警方組專案小組追查，逮捕郭男到案，他坦承專偷這零件，轉賣所得用來買毒品花光，警方依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。
巿警第四分局中山派出所月中接獲多位民眾報案機車零件遭竊，機車騎士說，出門前發現車前「煞車卡鉗」被拆掉了，無法煞車；有的人還表示，騎到一半路口要等紅燈煞車才發現不能煞車，差點撞車，大罵竊賊夭壽。
第四分局偵查隊組成專案小組，經調閱、過濾失竊地周遭監視器後，鎖定郭男（42歲）涉案，監視器拍下他騎車到巷弄穿梭尋找目標，下車拆解後離去。
警方27日下午見時機成熟，在郭男住處將他逮捕，並在家中查扣涉案車輛、犯案所著衣物、工具以及安非它命吸食器，警方查出他至少犯案6起，依竊盜及毒品危害防制條例移送基隆地方檢察署偵辦。
第四分局表示，將擴大追查針對可疑銷贓處所進行第二波查緝作為，全力保障民眾財產安全。
警方說，煞車卡鉗是以液壓方式讓活塞施加力量，讓來令片與碟盤摩擦達到煞車效果，如果被拆了就無法煞車，十分危險。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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