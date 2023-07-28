小套房內種大麻！製成復活島石像大麻巧克力 毒販下場慘了

彰化縣警局刑警大隊偵破一起販賣毒品大麻案，遠征新北查獲吳姓男子承租小套房種植大麻，甚至萃取大麻混入巧克力，製成造型特殊的復活島摩艾像大麻巧克力，一顆要價約5千元。

彰化縣警局刑警大隊偵二隊日前網路巡邏時，發現吳姓嫌犯涉嫌販賣第二級毒品大麻，經蒐證後報請新北地檢署檢察官程彥凱指揮偵辦，25日持搜索票到新北吳嫌住處當場查扣第二級毒品植株1株、大麻成品4罐毛重114.1公克、大麻成品1盒重17.5公克、及大麻成品1袋重7.5公克、大麻菸油1支重15.6公克、大麻巧克力1包重160.8公克、生長帳篷1組、生長燈1組等種植器具等。

特別的是，警方發現吳嫌竟接受客製化訂製大麻巧克力，將萃取後的大麻混入巧克力，再放進復活島摩艾像模組，提高賣相及售價，一顆造型特別的摩艾像大麻巧克力重約20公克可賣5千元，8顆就可賣上4萬元，可說是暴利，全案依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並經法院裁定吳嫌羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885