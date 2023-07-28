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小套房內種大麻！製成復活島石像大麻巧克力 毒販下場慘了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣警局刑警大隊偵破一起販賣毒品大麻案，遠征新北查獲吳姓男子承租小套房種植大麻，甚至萃取大麻混入巧克力，製成造型特殊的復活島摩艾像大麻巧克力，一顆要價約5千元。

彰化縣警局刑警大隊偵二隊日前網路巡邏時，發現吳姓嫌犯涉嫌販賣第二級毒品大麻，經蒐證後報請新北地檢署檢察官程彥凱指揮偵辦，25日持搜索票到新北吳嫌住處當場查扣第二級毒品植株1株、大麻成品4罐毛重114.1公克、大麻成品1盒重17.5公克、及大麻成品1袋重7.5公克、大麻菸油1支重15.6公克、大麻巧克力1包重160.8公克、生長帳篷1組、生長燈1組等種植器具等。

特別的是，警方發現吳嫌竟接受客製化訂製大麻巧克力，將萃取後的大麻混入巧克力，再放進復活島摩艾像模組，提高賣相及售價，一顆造型特別的摩艾像大麻巧克力重約20公克可賣5千元，8顆就可賣上4萬元，可說是暴利，全案依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並經法院裁定吳嫌羈押禁見。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣警局刑警大隊偵破一起販賣毒品大麻案，遠征新北查獲吳姓男子承租小套房種植大麻，甚至萃取大麻混入巧克力販賣。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊偵破一起販賣毒品大麻案，遠征新北查獲吳姓男子承租小套房種植大麻，甚至萃取大麻混入巧克力販賣。圖／警方提供
彰化縣警局刑警大隊偵破一起販賣毒品大麻案新北吳姓男子承租小套房種植大麻，甚至萃取大麻混入巧克力，製成造型特殊的復活島摩艾像大麻巧克力。記者林宛諭／翻攝
彰化縣警局刑警大隊偵破一起販賣毒品大麻案新北吳姓男子承租小套房種植大麻，甚至萃取大麻混入巧克力，製成造型特殊的復活島摩艾像大麻巧克力。記者林宛諭／翻攝

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