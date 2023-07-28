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影／高雄男當著警面亂丟安毒 警光腳丫爬陡坡撿毒品

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓日前47歲陳姓男子在高架橋上被警攔檢，一開始陳男假意配合，但他在警方面前翻出皮包後，接著趁亂將皮包往橋下丟擲，被警方壓制在地，害得員警還得光腳丫爬至橋下，找回差20公分就要掉進河內的皮包，原來裡頭藏有安毒，警依現行犯將陳男送辦。

本周二上午10時許，楠梓分局巡邏警在楠陽高架橋路口發現形跡可疑的陳姓男騎士，陳男當時遠遠看見警察就急煞車，還倒退迴轉，被警方注意到隨即上前攔查。

楠梓分局表示，陳男在盤查過程中，先是假意配合，但他因攜帶安非他命藏皮包內，眼神閃爍擔心被抓，竟趁亂丟棄皮包，企圖規避警方查緝，遭警方壓制在地，

為了找回被丟棄的皮包，警員脫下鞋子光腳攀爬陡坡，終於在橋下找回差點要掉進河裡的皮包，原來裡頭藏有安毒，才讓陳男如此慌張，經警找回毒品後，陳男才鬆口坦承持毒，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄楠梓警分局警員攔查形跡可疑的男騎士。記者古和純／翻攝
高雄楠梓警分局警員攔查形跡可疑的男騎士。記者古和純／翻攝
高雄楠梓警分局警員光腳丫攀爬陡坡找回被丟落橋下的重要物證。記者古和純／翻攝
高雄楠梓警分局警員光腳丫攀爬陡坡找回被丟落橋下的重要物證。記者古和純／翻攝

毒品 警察 高雄市

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