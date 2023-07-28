颱風夜毒蟲裝傻想尿遁 台南警戳破謊言起獲毒品

台南25歲陳姓男子前晚趁駕車到市區與朋友歡聚唱歌後，經民生路二段與環河街口因停等紅燈占機車優先道而被警攔檢，他稱沒帶證件且不記得身分證字號，眼尖員警瞥見車內K盤，他以尿急藉故拖延，經員警制止後，他也變不出新把戲，只好將背包內毒品及毒咖啡包乖乖繳出。

陳男裝傻還想尿遁，經員警制止後，最後只能乖乖將背包內，安非他命及毒品咖啡包等物，逐一拿出。圖／讀者提供

台南市警二分局長樂派出所員警賴坤璘、陳泓均等前晚巡邏，發現陳開車停等紅燈占機車優先道，上前攔檢盤查。他一開始笑瞇瞇下車受檢，指未帶任何證件及不記得身分證字號搪塞，讓員警無法確認真實身分。

直至員警告知將帶他返所身分查證時，他才自車內密封提袋內拿出證件，當下被眼尖員警瞥見吸毒用的K盤，內有毒品殘渣，隨後又在副駕駛座下發現安非他命的吸食器等。

員警進一步詢問放在車內1只皮包時，他不顧現場還有女性員警及大馬路旁，竟以尿急想要就地解放為由藉故拖延。經員警制止後，最後只能乖乖將背包內物品一一拿出，果然在鐵盒內相繼查獲8包安非他命、重7.69公克及6包毒品咖啡包、重24.49公克等物。

員警將他帶返所內調查，相關毒品及尿液經檢驗均呈現二、三級毒品反應，警詢後依涉嫌毒品危害防制條例將他送辦，並將擴大追查毒品來源。