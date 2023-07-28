快訊

打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

杜蘇芮通過金門現在風雨最劇烈 氣象局指停班課關鍵是它

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風夜毒蟲裝傻想尿遁 台南警戳破謊言起獲毒品

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南25歲陳姓男子前晚趁駕車到市區與朋友歡聚唱歌後，經民生路二段與環河街口因停等紅燈占機車優先道而被警攔檢，他稱沒帶證件且不記得身分證字號，眼尖員警瞥見車內K盤，他以尿急藉故拖延，經員警制止後，他也變不出新把戲，只好將背包內毒品及毒咖啡包乖乖繳出。

陳男裝傻還想尿遁，經員警制止後，最後只能乖乖將背包內，安非他命及毒品咖啡包等物，逐一拿出。圖／讀者提供
陳男裝傻還想尿遁，經員警制止後，最後只能乖乖將背包內，安非他命及毒品咖啡包等物，逐一拿出。圖／讀者提供

台南市警二分局長樂派出所員警賴坤璘、陳泓均等前晚巡邏，發現陳開車停等紅燈占機車優先道，上前攔檢盤查。他一開始笑瞇瞇下車受檢，指未帶任何證件及不記得身分證字號搪塞，讓員警無法確認真實身分。

直至員警告知將帶他返所身分查證時，他才自車內密封提袋內拿出證件，當下被眼尖員警瞥見吸毒用的K盤，內有毒品殘渣，隨後又在副駕駛座下發現安非他命的吸食器等。

員警進一步詢問放在車內1只皮包時，他不顧現場還有女性員警及大馬路旁，竟以尿急想要就地解放為由藉故拖延。經員警制止後，最後只能乖乖將背包內物品一一拿出，果然在鐵盒內相繼查獲8包安非他命、重7.69公克及6包毒品咖啡包、重24.49公克等物。

員警將他帶返所內調查，相關毒品及尿液經檢驗均呈現二、三級毒品反應，警詢後依涉嫌毒品危害防制條例將他送辦，並將擴大追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警二分局長樂派出所員警將陳男帶返所內調查，相關毒品及尿液經檢驗均呈現二、三級毒品反應。圖／讀者提供
台南市警二分局長樂派出所員警將陳男帶返所內調查，相關毒品及尿液經檢驗均呈現二、三級毒品反應。圖／讀者提供

毒品 吸毒

延伸閱讀

東南亞保健減肥食品竟含毒 台北關上半年就攔下6萬顆

東南亞快遞減肥食品化驗含4級毒 台北關嚴查送辦

怒打警察的「台版浩克」事隔2月發文道歉 再爆驗出違禁品送辦

影／通緝犯搭車遇南警盤查 落跑跌個狗吃屎還被查獲毒品

相關新聞

影／高雄男當著警面亂丟安毒 警光腳丫爬陡坡撿毒品

高雄楠梓日前47歲陳姓男子在高架橋上被警攔檢，一開始陳男假意配合，但他在警方面前翻出皮包後，接著趁亂將皮包往橋下丟擲，被...

颱風夜毒蟲裝傻想尿遁 台南警戳破謊言起獲毒品

台南25歲陳姓男子前晚趁駕車到市區與朋友歡聚唱歌後，經民生路二段與環河街口因停等紅燈占機車優先道而被警攔檢，他稱沒帶證件...

東南亞保健減肥食品竟含毒 台北關上半年就攔下6萬顆

關務署台北關近年來在航空快遞專區緝獲多起內含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，今年1-6月更查獲16起、6萬餘顆，台...

怒打警察的「台版浩克」事隔2月發文道歉 再爆驗出違禁品送辦

台版浩克今年5月20日因情緒失控，大鬧桃園中壢某超商，朱男暴怒對員警動手，不過王姓員警在朱冷靜後也失控打人，朱對2員提傷...

影／通緝犯搭車遇南警盤查 落跑跌個狗吃屎還被查獲毒品

杜蘇芮颱風來襲，台南市警三分局昨晨執行易因豪雨致災地點巡視時，在安南區北安與長溪路口，見一租賃車違規紅燈越線，攔停後，3...

「全聯先生」酒後再出包 全聯：無法回應

「全聯先生」邱彥翔酒後再出包，持鐵棍插破千萬超跑的擋風玻璃，事後雙方雖已經和解，但形象已經大受影響。目前邱彥翔仍是超市龍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦