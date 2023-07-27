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東南亞保健減肥食品竟含毒 台北關上半年就攔下6萬顆

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關近年來在航空快遞專區緝獲多起內含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，今年1-6月更查獲16起、6萬餘顆，台北關除了依法報請航空警察局偵辦外，也會加強對東南亞輸入之保健減肥食品查緝。

關務署台北關近年來緝獲多起內含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，外包裝上印著英文SLIM（苗條的），但服用後可能引起血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常甚至導致死亡等嚴重副作用。圖／台北關提供
關務署台北關近年來緝獲多起內含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，外包裝上印著英文SLIM（苗條的），但服用後可能引起血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常甚至導致死亡等嚴重副作用。圖／台北關提供

台北關副關務長黃漢銘表示，今年1月到6月共查獲16件含西布曲明之保健減肥食品，其中13件來自越南、3件來自泰國，總數是6萬660顆，這些保健食品的外包裝並未完整標示成分，從外觀也看不出含有第4級毒品西布曲明，一般民眾可能並不清楚這些保健食品膠囊內含違法成分。

黃漢銘指出，服用內含西布曲明成分的保健減肥食品可能引起血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常甚至導致死亡等嚴重副作用，許多國家已禁用，但仍有不法業者摻入保健減肥食品中牟取暴利。

據了解，這些遭查扣含有第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品皆是越南籍、泰國籍移工自國外訂購後寄入台灣，大多在移工之間流通，但也難以避免國人購買。

台北關提醒，西布曲明屬第4級毒品，運輸、販賣者依毒品危害防制條例第4條規定可處5年以上有期徒刑，得併科最高罰金新台幣500萬元，呼籲民眾勿因想瘦而購買來路不明的產品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

內含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，外包裝上印著英文SLIM（苗條的），但服用後可能引起血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常甚至導致死亡等嚴重副作用，許多國家已禁用。圖／台北關提供
內含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，外包裝上印著英文SLIM（苗條的），但服用後可能引起血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常甚至導致死亡等嚴重副作用，許多國家已禁用。圖／台北關提供
保健減肥食品可從透明膠囊可看出內容物為草綠色，送驗後發現內含第4級毒品西布曲明成分。圖／台北關提供
保健減肥食品可從透明膠囊可看出內容物為草綠色，送驗後發現內含第4級毒品西布曲明成分。圖／台北關提供

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