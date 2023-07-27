怒打警察的「台版浩克」事隔2月發文道歉 再爆驗出違禁品送辦

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

台版浩克今年5月20日因情緒失控，大鬧桃園中壢某超商，朱男暴怒對員警動手，不過王姓員警在朱冷靜後也失控打人，朱對2員提傷害告訴，也在IG發文表示造成2員警受傷感到抱歉，不過傳出當時朱男做尿液採檢有大麻陽性反應，再依施用2級毒品函送桃園地檢署偵辦。

在網路上小有名氣擁有國際私人教練專業學院金牌教練執照的28歲朱姓健美教練，因情緒失控大鬧，爆打前來處理的王姓及余姓員警面部挫傷及輕微腦震盪，不過帶朱男冷靜後，王員又持警棍打朱男，遭批執法過當，被記2支小過處分。

不過朱昨晚突在私人IG發文寫下，「原來最大的心魔是我自己，很抱歉對社會散播了這麼多恐懼與焦慮。我只想說對不起。也很抱歉，因為我的情緒失控，誤傷了當時到場的兩位員警。接下來我只想好好面對我自己、我的老婆，還有我最愛的健美」及「老子這輩子只碰過420（泛指國際大麻日）啦」。

中壢警分局指出，朱男尿液檢驗中確實有毒品反應，日前已經函送桃園地檢署偵辦，另有關朱男於社群媒體向分局員警道歉一事已獲悉，然因本案已進入司法程序，一切靜待司法調查，本分局不便表示意見。

台版浩克今年大鬧桃園中壢某超商，當時有被驗出有毒品反應。圖／翻攝自朱男臉書
台版浩克今年大鬧桃園中壢某超商，當時有被驗出有毒品反應。圖／翻攝自朱男臉書
台版浩克今年大鬧桃園中壢某超商，朱男暴怒對員警動手，在IG發文表示造成2員警受傷感到抱歉。圖／翻攝自朱男臉書
台版浩克今年大鬧桃園中壢某超商，朱男暴怒對員警動手，在IG發文表示造成2員警受傷感到抱歉。圖／翻攝自朱男臉書

桃園 情緒 毒品

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