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影／通緝犯搭車遇南警盤查 落跑跌個狗吃屎還被查獲毒品
杜蘇芮颱風來襲，台南市警三分局昨晨執行易因豪雨致災地點巡視時，在安南區北安與長溪路口，見一租賃車違規紅燈越線，攔停後，38歲盧姓男乘客突開車門拔腿狂奔，不到10公尺跌個狗吃屎，他才束手就擒坦承是「三條通」通緝身分並起出毒品。他也因擦挫傷經送醫後無礙。
警方調查，38歲盧男因毒品及過失傷害等3起案件，分別為台南地院、台南地檢署發布通緝中；他沒想到颱風夜搭車外出，還會遇到員警盤查，他見情況不妙，從後車座開車落跑，踉蹌跌倒，遭警控制後，直呼「我嘜走呀」。
市警三分局安中派出所員警賴義豐、陳正威及警專實習生黃楷能，昨晨2時許巡邏時，發現該車違規，立即示意停車受檢。然而，該車卻遲遲未依指示停靠路邊，員警即覺有異攔停，進而查獲盧男。
期間，他一度抗拒，自知法網難逃，才坦承通緝犯身分，隨後，警方在車內起獲安非他命及K他命各1包、毒咖啡包50包，毒品總共重約240公克。警方詢問後，依毒品等罪嫌將他移送南檢偵辦外，持續溯源追查毒品來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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