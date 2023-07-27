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太陽會分會長家中遭伏擊中10槍險死 天道盟北山會槍手重判19年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

天道盟北山會綽號「阿昆」的男子宋宜昆，去年8月1日戴頭套持槍衝到天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓於新竹市住處連開10槍，戴男腹部、雙腿連中8槍，送醫急救撿回一命。法官根據宋男先前購買犯案車輛時，在契約書上所留指紋以及凶槍等證據，依殺人未遂與非法持槍罪重判有期徒刑19年、併科罰金15萬元。

法官調查，去年8月30日凌晨4時許，宋宜昆攜帶手槍、子彈開著去年4月買的二手車自宜蘭縣出發，前往戴銘詮位在新竹市住處旁等候。當天上午7時許，宋男見戴男回家下車打開鐵門欲進入車庫之際，立即持槍衝到車庫門口，朝戴男連開10槍。

戴遭槍擊後，跑往車庫內木門處躲藏，但他腹部已中3槍、右大腿3槍及左大腿2槍，幸好送醫救回一命。宋男犯案後開車逃逸至桃園市大園區中正東路無人空地焚車滅證。

雖宋男刻意製造斷點，但檢警從該車行車軌跡一路追溯到宜蘭，確認案發時該車就是宋男一人單獨駕駛，又從該車買賣合約書上，採得宋男指紋。去年9月警方到宜蘭逮捕宋男並起出制式手槍，再比案發現場彈殼，確定就是從宋男槍枝所擊發。宋男到案後矢口否認，不承認自己就是槍手，還佯稱「槍是撿到的」，但法官不採信他的說詞。

法官認為，宋男無故持槍朝戴男近距離開槍射擊，且見戴男躲藏後猶不罷手續射擊，過程共擊發10顆子彈，8顆命中戴男，可認手段凶殘、殺意甚堅，且逃離現場後，再焚車湮滅證據影響刑事案件追訴，再加上宋男案發後在證據明確下，仍矢口否認犯行，犯後態度不佳，最後依非法持有制式手槍與殺人未遂罪，判宋男有期徒刑19年，併科罰金15萬元。

去年9月警方到宜蘭逮捕宋男並起出制式手槍，再比案發現場彈殼，確定就是從宋男槍枝所擊發。記者黃羿馨／翻攝
去年9月警方到宜蘭逮捕宋男並起出制式手槍，再比案發現場彈殼，確定就是從宋男槍枝所擊發。記者黃羿馨／翻攝
天道盟北山會宋宜昆，去年8月1日戴頭套持槍衝到天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓住處連開10槍。記者黃羿馨／翻攝
天道盟北山會宋宜昆，去年8月1日戴頭套持槍衝到天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓住處連開10槍。記者黃羿馨／翻攝
宋宜昆被依殺人未遂與非法持槍罪重判有期徒刑19年、併科罰金15萬元。記者黃羿馨／翻攝
宋宜昆被依殺人未遂與非法持槍罪重判有期徒刑19年、併科罰金15萬元。記者黃羿馨／翻攝

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