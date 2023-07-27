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保母想復照 可提行政訴訟
高雄蔡姓保母兩年前因虐嬰疑案遭社會局廢止保母執照，終生不得再從事托育工作，昨獲檢方不起訴；委任律師洪永志認為社會局當時依錯誤事實裁處，應主動撤銷處分，保障保母權益。
高雄社會局認為，女嬰確實於托育地受傷送醫後死亡，保母未善盡保護注意義務，仍維持廢止其居家托育登記證書之行政處分。衛福部表示，蔡姓保母可透過提起行政訴訟，爭取機會。
高雄市府社會局說，女嬰家屬聲請再議，目前尚在司法訴訟階段，檢察官收到再議理由前還不會有最後裁定；依檢方不起訴處分書所載，法醫解剖鑑定，女嬰有明顯對撞性腦挫傷，腦硬膜下腔出血，且頭部外傷發生地點研判在保母家中，蔡姓保母未善盡保護注意義務屬實，維持原行政處分。
衛福部社家署副署長張美美說，中央尊重地方政府調查及裁決權限。過去曾有撤銷行政處分案例，行政機關參考各方意見，如認為當時處分不周延，會主動撤銷。蔡姓保母希望繼續從事托育行業，可循行政救濟管道，申請訴願、訴訟。
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