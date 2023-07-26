台南所長遭拔官竟因他轄槍擊案？ 基層員警疑內情不單純

台南市邱姓男子與蔡姓、高姓男子疑似因金錢糾紛交惡，雙方爆發衝突，兩方人馬互到對方地盤尋釁，邱男遭到對方埋伏，拿出手槍射擊才脫身，隨後竟又回到現場再開5槍，警方循線偵辦，邱男攜槍向南市刑大投案，麻豆警分局已逮捕多人到案，正釐清案情、追溯槍枝來源，卻傳出案發地之一的柳營分駐所所長王建智遭調職，引發基層議論。

新營警分局回應，王建智職務調動，是基於整體勤業務需求及王員個人因素做出的考量，非因六甲區發生的槍擊案件而做調整。

據了解，蔡姓、高姓男子7月5日聚眾前往邱男位於柳營區的住處滋事，持棍棒破壞物品，還開車打算衝撞邱男家人，邱男不忿，8日凌晨找多名友人分乘2部轎車，前往蔡、高在六甲區合夥經營的檳榔店尋釁，沒想到2人早有準備，檳榔攤反而衝出10餘人將邱男等人包圍，其中1人更遭到圍毆。

邱男見狀掏出預藏的手槍，胡亂開了兩槍，眾人作鳥獸散，邱男等人把傷者載到麻豆新樓醫院丟包後離去，沒想到邱男心有不甘，4個多小時後又回到六甲區的現場連開5槍洩憤。

期間麻豆警方曾接獲六甲區居民報案聽到槍聲，趕到現場時已不見人影，在調閱監視器影像後，才與麻豆新樓丟包案連結，並掌握犯案的邱姓男子，但邱男因地緣關係，10日已攜槍向台南市刑大投案，麻豆警方則接手後續偵辦。

現在卻傳出，開槍的邱男居住地、柳營分駐所所長王建智21日遭到調職，轉任分局保安民防組巡官，疑是因第一時間沒有處理好邱男遭砸屋事件所導致，但涉及開槍案的麻豆分局卻沒事，引發基層議論紛紛，也替王抱不平。

據悉台南市警察局局長廖宗山對槍擊案相當震怒，今天警局周報再以此為例，有資深警官指出，若基層在第一時間有處置得當，或許就不會衍生後續的槍擊案，王建智可能因此負起責任。