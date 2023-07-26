斬斷黑幫金流 新北警上半年剷除13處據點

新北市警局今天表示，上半年已強制拆除或勒令歇業13處幫派賴以生存的非法當鋪、土地開發融資公司，以剷除犯罪金流。市長侯友宜說，系統性防止槍、毒流入組織才能真正刨根。

新北市警察局長廖訓誠今天在市政會議提出專案報告表示，持續掃蕩不法黑幫，清查幫派據點，阻斷黑幫金流以刨除合法掩護非法的營業場所。

警局統計，民國100年至今年6月，拆除89處有重大治安顧慮場所，養生館已從347家下降為27家、電子遊藝場從38家減少為8家、網咖電競業從235家減少為90家。

尤其，今年上半年就拆除13處黑幫據點，包括三重妨害自由案的創世紀娛樂公司、新店鬥毆案件的文信開發、竹聯幫明仁會位於蘆洲區的據點、中和槍擊案的宇耀國際公司、及受矚目的土城當鋪槍擊案的巨新當鋪。

廖訓誠說，全面檢肅非法槍械，今年上半年也查緝火藥式槍枝77枝；並透過全方位蒐集情資，清查600餘處幫派據點。他強調，打擊黑幫絕對不手軟，並將追到底、斬斷源頭。

市長侯友宜聽取報告後表示，中央要從斷絕犯罪工具的槍枝與毒品做起，才能大幅降低犯罪率；不然，再多的警力也不夠，再多人力也沒用。盼望中央有系統性的管理黑幫犯罪的源頭，並防止黑槍流入幫派組織。

侯友宜說，因犯罪日新月異，科技偵查也要與時俱進，警局需要更換錄影監視器、無人機配備以及刑事鑑識的科技工具，將全力支持向中央爭取資源。