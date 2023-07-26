網路毒販推暑期特惠 北警追出「武器裝備商」寄生網咖
何姓男子日前上網自稱「武器裝備商」，透露提供各式毒品供人購買，台北市警方獲悉展開偵辦，循線到高雄市追查何男行蹤，趁其與人交易毒品時逮人，依法送辦。
警方調查，28歲何男在網路社群平台中，匿名「高雄武器裝備商」，自稱24小時營業，「暑假到了快來買裝備」，還提供限量特價優惠。
警方研判何男以「裝備」作為毒品代號，循線追查，發現何男無業，平時在全台各處網咖、漫畫店流竄，向不特定人販賣毒品。
專案人員7月4日前往高雄市埋伏，趁何男外出準備交易毒品，在一間超商外逮捕何男，果然在其身上查出毒品咖啡包15包、不法所得4000元，何男落網坦承販毒，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
內湖分局表示，時值暑期，為防制毒品危害入侵校園，暑期以來內湖分局已查獲網路販毒案3件、查獲藥頭4人、起獲毒品咖啡包數百包，警方將持續溯源刨根、掃蕩毒品。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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