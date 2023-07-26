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影／屏東男判21年不想坐牢被通緝 8警衝上圍捕他又搜出槍毒

聯合報／ 記者林保光／即時報導

屏東蔡姓男子涉及販毒及槍砲案，經屏東地方法院判刑，應合併執行20多年，未到案執行遭通緝。高雄警方得知他又涉嫌販毒，追查近1個月，發現他的落腳處，動員圍捕，查獲毒品及2把手槍，他可能因此要在牢裡關一輩子。

據了解，52歲的蔡姓男子，多年前分別涉及多件販毒案和槍砲案被捕，今年經屏東地院判刑，須合併執行21年4月，但他沒到案執行，5月間由屏東地檢署發布通緝。

高雄市刑警察大隊偵二隊與刑事局偵八大隊，日前查獲販毒案，溯源追查毒品來源，發現蔡男涉嫌提供毒品，成立專案小組追查他的落腳處，得悉他經常更換交通工具、偽造牌照及變造假證件，躲避警方查緝，找他近1個月，才發現他藏匿在屏東縣枋寮鄉。

警方埋伏多日，7月5日發現蔡現蹤，在住處附近停車，立即擁上圍捕他，他一見員警拔腿要逃，立刻被多名員警攔捕，壓制在地，在他的背包查獲改造手槍1把、模擬槍1把、空氣槍1把、子彈41顆，以及海洛因、安非他命15包、疑販毒贓款25萬餘元，詢後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，解送屏東地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方見蔡姓男子（紅圈處）現蹤，騎車上前要攔捕他，他一見員警拔腿要逃。記者林保光／翻攝
警方見蔡姓男子（紅圈處）現蹤，騎車上前要攔捕他，他一見員警拔腿要逃。記者林保光／翻攝
警方圍捕蔡姓毒販，搜出槍械。記者林保光／攝影
警方圍捕蔡姓毒販，搜出槍械。記者林保光／攝影
警方圍捕蔡姓毒販（右三）。記者林保光／翻攝
警方圍捕蔡姓毒販（右三）。記者林保光／翻攝
警方圍捕蔡姓毒販，搜出毒品和槍枝。記者林保光／攝影
警方圍捕蔡姓毒販，搜出毒品和槍枝。記者林保光／攝影
警方圍捕蔡姓毒販，將他壓制在地。記者林保光／翻攝
警方圍捕蔡姓毒販，將他壓制在地。記者林保光／翻攝
警方圍捕蔡姓毒販，在背包搜出槍毒。記者林保光／翻攝
警方圍捕蔡姓毒販，在背包搜出槍毒。記者林保光／翻攝
警方圍捕蔡姓毒販（中），將他移送法辦。記者林保光／翻攝
警方圍捕蔡姓毒販（中），將他移送法辦。記者林保光／翻攝

屏東縣 販毒 毒品 通緝

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