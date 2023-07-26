快訊

杜蘇芮風雨漸增！陸警範圍擴大 這些縣市達放颱風假標準

曾為陳時中拔麥走人 羅友志拋震撼彈「退出電視圈」

神隱變圈禁？秦剛軟著陸保住國委 王毅回鍋外長只算小勝

基隆關緝毒犬再添2名生力軍 基隆港通關可能看到牠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

財政部關務署基隆關運用緝毒犬，輔助關員強化邊境毒品查緝量能，本月再添生力軍。緝毒犬隊1人1犬已擴編到11組，領犬員運用緝毒犬敏銳嗅覺及機動優勢，將更能有效打擊毒品走私，成為我國邊境緝毒菁英部隊。

基隆關指出，緝毒犬隊除支援各項通關及查緝案件勤務，也會協助過濾相關資料，研判高風險標的物，部署查緝任務。緝毒犬隊歷年參與多起毒品走私案件，緝獲毒品重量累計約8公噸，成為強化邊境毒品查緝量能，維護國人身心健康的功臣之一。

基隆關宣布緝毒犬隊增編2隻緝毒犬，犬隊從1人1犬9組擴編為11組。這2隻緝毒犬結訓後，將再進行為期半年的通關業務實習，由領犬員帶領犬隻熟悉各式通關環境及加強基礎訓練，藉由緝毒犬敏銳嗅覺及機動性等優勢，有效打擊毒品走私，提升我國緝毒戰力可說如虎添翼。

基隆關表示，未來除持續強化關員專業訓練，運用風險管理機制加強邊境毒品查緝，關務署緝毒犬培訓中心也會持續培訓更多犬隻加入緝毒團隊。藉由跨機關合作增添緝毒犬戰力，並以參與反毒宣導活動等方式，達成拒毒境外、截毒關口目標，保障國人不受毒害。

基隆關說，關務署緝毒犬工作年限5到7年，退役後篩選能提供生活環境等條件的飼主領養。如果因為產生疾病的因素無人領養，培訓中心會照顧牠們到終老。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

財政部關務署基隆關緝毒犬再添生力軍，緝毒犬隊1人1犬已擴編到11組。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬再添生力軍，緝毒犬隊1人1犬已擴編到11組。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬再添生力軍，緝毒犬隊1人1犬已擴編到11組。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關緝毒犬再添生力軍，緝毒犬隊1人1犬已擴編到11組。圖／基隆關提供

毒品 基隆

延伸閱讀

虐死女嬰獲清白 高雄保母遭冤盼社會局撤銷「終生廢照」處分

影／汽車大清早紅線違停 警盤查搜出60多包毒品咖啡包

林務局技術士趕鳥私藏19發霰彈 沒繳回重判6年8月

影／高雄毒販不付房租遭斷水電 靠搖繩、丟鑰匙和毒蟲交易

相關新聞

獨／高雄女嬰遭虐死案情大逆轉 疑吸K他命致死保母獲清白

高雄11個月大蔡姓女嬰送托給蔡姓保母照顧，第二天卻因頭部撞傷死亡，全案經女嬰蔡姓父親好友、網紅「鳳梨」爆料曝光，蔡男還率...

三星池遺登山杖人離奇失蹤逾24小時 山友扮柯南指五大疑點

宜蘭太平山三星池登山客廖姓男子失聯至今超過24小時，搜救行動進入第3天，目前仍不見蹤影，案情透露出不尋常的味道，資深山友...

獨／網紅私刑正義大翻車 猝死女嬰體內驗出毒、生父1行為有詭

高雄11個月大女嬰送給蔡姓保母照顧2天死亡，蔡女遭各界網友質疑虐嬰，連網紅「鳳梨」都開直播痛罵，經檢方歷經2年多調查，發...

虐死女嬰獲清白 高雄保母遭冤盼社會局撤銷「終生廢照」處分

高雄仁武蔡姓保母受託照顧女嬰，卻因女嬰曾吸入K他命毒煙，副作用導致摔倒身亡，當時保母被控施虐，不僅遭網路霸凌，保母執照也...

基隆關緝毒犬再添2名生力軍 基隆港通關可能看到牠

財政部關務署基隆關運用緝毒犬，輔助關員強化邊境毒品查緝量能，本月再添生力軍。緝毒犬隊1人1犬已擴編到11組，領犬員運用緝...

影／汽車大清早紅線違停 警盤查搜出60多包毒品咖啡包

陳姓男子前天大清早將汽車違規臨停在新北市板橋區路邊紅線上，員警巡邏路過發現上前盤查，當場在車上搜出60多包毒品咖啡包，警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦