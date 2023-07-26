基隆關緝毒犬再添2名生力軍 基隆港通關可能看到牠

財政部關務署基隆關運用緝毒犬，輔助關員強化邊境毒品查緝量能，本月再添生力軍。緝毒犬隊1人1犬已擴編到11組，領犬員運用緝毒犬敏銳嗅覺及機動優勢，將更能有效打擊毒品走私，成為我國邊境緝毒菁英部隊。

基隆關指出，緝毒犬隊除支援各項通關及查緝案件勤務，也會協助過濾相關資料，研判高風險標的物，部署查緝任務。緝毒犬隊歷年參與多起毒品走私案件，緝獲毒品重量累計約8公噸，成為強化邊境毒品查緝量能，維護國人身心健康的功臣之一。

基隆關宣布緝毒犬隊增編2隻緝毒犬，犬隊從1人1犬9組擴編為11組。這2隻緝毒犬結訓後，將再進行為期半年的通關業務實習，由領犬員帶領犬隻熟悉各式通關環境及加強基礎訓練，藉由緝毒犬敏銳嗅覺及機動性等優勢，有效打擊毒品走私，提升我國緝毒戰力可說如虎添翼。

基隆關表示，未來除持續強化關員專業訓練，運用風險管理機制加強邊境毒品查緝，關務署緝毒犬培訓中心也會持續培訓更多犬隻加入緝毒團隊。藉由跨機關合作增添緝毒犬戰力，並以參與反毒宣導活動等方式，達成拒毒境外、截毒關口目標，保障國人不受毒害。

基隆關說，關務署緝毒犬工作年限5到7年，退役後篩選能提供生活環境等條件的飼主領養。如果因為產生疾病的因素無人領養，培訓中心會照顧牠們到終老。

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