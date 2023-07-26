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影／汽車大清早紅線違停 警盤查搜出60多包毒品咖啡包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子前天大清早將汽車違規臨停在新北市板橋區路邊紅線上，員警巡邏路過發現上前盤查，當場在車上搜出60多包毒品咖啡包，警詢後依毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局板橋派出所員警員林景云、李岳揚、周復宣三人，前天清晨執行巡邏勤務，在板橋區館前西路前發現一輛白色自小客車紅線違停，上前攔下稽查，駕駛陳姓男子（26歲）與警方談話過程神情緊張，自知K難逃法網主動交付放於包包內毒品咖啡包61包及他命1包。

經員警現場初篩檢驗，呈現毒品陽性反應，陳男坦承為其所有，現場宣讀相關權利後將陳嫌逮捕，警詢後依涉嫌毒品、公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦，警方並擴大溯源追查上游毒品來源、查緝上源藥頭。

板橋警分局長黃南山表示，毒品咖啡包內容物混雜，可能有興奮劑成份、也可能摻雜有鎮定效果的藥物，同時施用，會造成生理反應混亂，出現心跳頻率忽快忽慢、肌溶解症、腎衰竭等狀態，甚至猝死，使用毒品百害而無一利，呼籲年輕人千萬不要碰觸，發現疑似毒品請撥打110報案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子前天開車大清早在新北市板橋區紅線違停，員警巡邏路過發現上前盤查，當場在車上搜出60多包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前天開車大清早在新北市板橋區紅線違停，員警巡邏路過發現上前盤查，當場在車上搜出60多包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前天開車大清早在新北市板橋區紅線違停，員警巡邏路過發現上前盤查，當場在車上搜出60多包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前天開車大清早在新北市板橋區紅線違停，員警巡邏路過發現上前盤查，當場在車上搜出60多包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前天開車大清早在新北市板橋區紅線違停，員警巡邏路過發現上前盤查，當場在車上搜出60多包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子前天開車大清早在新北市板橋區紅線違停，員警巡邏路過發現上前盤查，當場在車上搜出60多包毒品咖啡包，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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