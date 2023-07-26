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獨／網紅私刑正義大翻車！猝死女嬰體內驗出毒 生父1行為有詭

獨／網紅私刑正義大翻車 猝死女嬰體內驗出毒、生父1行為有詭

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄11個月大女嬰送給蔡姓保母照顧2天死亡，蔡女遭各界網友質疑虐嬰，連網紅「鳳梨」都開直播痛罵，經檢方歷經2年多調查，發現女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓生父還曾與毒販聯絡，案發後馬上剃光頭髮，他的毛髮驗出K他命反應，不排除女嬰是吸入二手K他命毒煙，因毒品副作用導致在保母家中摔倒身亡，蔡男所涉過失致死、使未成年施用毒品罪，由檢方另行偵辦中

在刺青界暱稱「彫博」的蔡男，2021年10月13日將11月大女兒送給蔡姓保母照顧，隔天女嬰卻在保母家中摔倒受傷，送醫急救後隔天不治。

由於女嬰頭部出現傷勢，蔡男質疑蔡姓保母施虐，經好友、網紅「鳳梨」爆料，在當時引起軒然大波，鳳梨還在個人臉書直播痛批，「妳如果沒那個耐性、如果不喜歡小孩，那妳就不要去做保母！小孩就還小嘛、就是不懂事，不然怎麼叫小孩？」

蔡男不滿保母施虐，曾率好友、網紅「正義哥」徐奕到蔡女家中討說法，蔡女回答不被蔡男等人接受，蔡當場對保母狂搧3個巴掌，怒嗆，「妳沒遇過流氓嗎，流氓比警察還要好用」，還有網友跑到保母住處撒冥紙，動用「私刑」宣張正義。

事發後蔡男將頭髮剪去，理個大光頭，還將女兒肖像刺在胸前緬懷，感動無數網友，但女嬰經法醫解剖採驗後，發現體內血液、胃內容物都有K他命殘留。

檢方為求慎重，採集蔡姓保母、吳姓丈夫毛髮檢驗，兩人卻無K他命反應，最後於去年1月14日採集蔡男最長的頭髮送驗，檢出K他命反應。

檢方依採檢時間回推，研判案發當時蔡男仍有施用K他命，因蔡女、吳男兩人體內都無K他命殘留，不可能在保母家中吸入毒煙，判斷女嬰應是在家中吸入K他命毒煙，才會造成體內驗出K他命反應。

由於K他命可能造成鎮靜、錯覺、肌肉震氈、幻覺等作用，檢方根據法醫研究所報告，認為毒品作用可能間接造成女嬰倒地，另外，解剖發現女嬰有間質性肺炎及局部肺泡膨脹不全，可能影響女嬰呼吸功能，倒地也可能與此有關。

檢方依據女嬰倒地行為研判，不排除她是生前吸入K他命煙霧產生副作用，造成器官損害，導致在保母家中摔倒，考量蔡男手機曾有與毒販聯繫紀錄，體內又有K他命法應，蔡男所涉過失致死、使未成年施用毒品罪另行偵辦中。

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高雄市仁武區一名11歲蔡姓女嬰在蔡姓保母家中托育時，因不明原因撞到頭送醫不治，家屬曾到保母家中招魂，最後經檢方調查後，認定女嬰死亡與保母無關，不起訴蔡姓保母。本報資料照片
高雄市仁武區一名11歲蔡姓女嬰在蔡姓保母家中托育時，因不明原因撞到頭送醫不治，家屬曾到保母家中招魂，最後經檢方調查後，認定女嬰死亡與保母無關，不起訴蔡姓保母。本報資料照片
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。記者張議晨／翻攝
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。記者張議晨／翻攝
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。本報資料照片
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。本報資料照片
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。記者張議晨／翻攝
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。記者張議晨／翻攝

保母 毒品

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