專找有殼族放高利貸 天道盟一年內遭同隊警連抓兩次

以43歲天道盟聯正會劉姓男子為首的詐騙集團等5人，去年7月才因操作「假檢警」、販售「靈骨塔、生基位」等詐騙手法，遭台北市刑大偵5隊緝獲。劉嫌被逮後專注在放高利貸及暴力討債，時隔一年的這個月，又遭北市刑大偵5隊逮人，讓劉嫌感到相當無奈。

劉嫌去年除從事詐騙集團牟利外，兩年多前還成立一家資產管理公司，專門鎖定可拿出房產抵押的民眾放款，表面上他放款利率並未高出法律規定，但被害人借款時，他找公證人簽約進行房產設定，房產抵押給資產公司後，要求欠款人支付利息外，還要支付住在抵押房屋的租金，才能留在原本的房屋內。

這麼一來民眾借錢後支付的利息加房租，早就等於高利貸，被害人一時還不出錢，劉嫌就叫小弟持槍暴力討債，見對方真無力償還，立即將房屋強制執行，過戶到資產公司後再出售牟利，短短兩年內，10多名被害人借走上億元，劉嫌等人就獲利5千多萬。