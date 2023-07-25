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林務局技士趕鳥私藏19發霰彈 沒繳回重判6年8月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

林務局屏東林區管理處陳姓技士，支援林務局的埃及聖䴉移除計畫，卻在任務結束後僅繳回霰彈槍，剩餘19發霰彈槍子彈則未繳回，後來陳男因毒品案件遭搜索，警方在他住處發現19發子彈，今高雄高分院宣判，依侵占公用財物罪，判刑6年8月，併科罰金3萬元。

判決指出，2020年5月15日，屏東林管處辦理埃及聖䴉移除計畫，行文林務局請求支援提供槍枝及子彈後，由林務局提供霰彈槍及子彈，並由陳姓男子等人執行移除計畫。

陳在同月26、27日奉派前往屏東縣林邊鄉，持霰彈槍執行移除任務後，卻僅歸還槍枝，未用完的19發子彈則帶回家，私藏在自家的兩輛轎車內。

後來陳男因觸犯毒品危害防制條例，警方前往他家搜索，在他的賓士車和吉普車內共查獲上開械彈，屏檢調查後，依違反貪污治罪條例罪嫌起訴。

陳男稱子彈是當時忘了繳回，本來想要改天再交回子彈，卻碰到警方搜索被查獲，並不是故意要私藏子彈。但屏院傳喚多名同事作證，認為移除當天並沒有忙到忘記繳回槍彈，不採信陳男說法，判刑6年2月，褫奪公權3年。

案經上訴高雄高分院，合議庭法官上午宣判，從重改判6年8月，褫奪公權3年，併科罰金3萬元，仍可上訴。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林務局陳姓技士私藏19發子彈，被判刑6年8月。記者張議晨/攝影
林務局陳姓技士私藏19發子彈，被判刑6年8月。記者張議晨/攝影

屏東縣 毒品

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