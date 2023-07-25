不滿前女友移情別戀 越南男移工殺死同鄉一審判無期

越南移工團文楊不滿女友分手後，即與潘姓移工交往，去年9月3日被控涉持開山刀前往潘台南市安南區宿舍，團持刀猛砍12刀，潘當場死亡。台南地院今天宣判，團文楊被依共同殺人罪，判處無期徒刑，同夥越南移工阮黃輝有期徒刑12年，2人於執行完畢或赦免後，驅逐出境，案可上訴。

越南籍的團文楊去年5月與陳姓女移工分手後，見陳女7月就與同鄉的潘姓逃逸移工在一起，心生醋意，去年9月3日凌晨1點多先在電話中談判互嗆，團男立刻持開山刀要往潘男宿舍尋仇。

判決說，阮黃輝、黎姓移工知悉團文楊攜帶刀械前往找尋潘，恐生肢體衝突，仍由黎騎乘機車搭載阮、團一同至潘租屋 處。黎將機車停在該處前等待，團、阮各分持開山刀、四角鐵棍，進入租屋處，團進入後即持開山刀猛力朝床上潘胸腹腔 揮砍，阮隨同進入上開房間後，見狀手持鐵棍朝潘方向揮舞。潘不支坐倒在房門處後，團仍持刀砍斷潘右臂動脈，造成其 多處傷勢大量出血當場死亡。

合議庭法官審酌，團文楊持刀殺害潘手段兇殘，冷血行徑令人髮指；阮雖與潘並無仇隙，然一同攜帶兇械前往傷害潘勝，並參與團殺人犯行，事後2人逕自離開現場，並於偵查之初，有逃避查緝、滅證之舉，團所為剝奪潘寶貴生命，並使其家屬痛失親人，因而不願和解。另阮犯後僅坦承共同傷害犯行，然其家人已與潘家屬達成和解，並已賠償40萬元。

法官認為，團文楊不具無法教化改善絕對反社會性，如施以最長期監禁，使其深刻反省，矯正偏差價值觀念，仍有遷善而再次復歸社會生活可能，判處無期徒刑，宣告褫奪公權終身。