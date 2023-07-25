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憂被消費 被害家屬拒國民法官參審

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

國民法官法上路半年多，嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審，圖為嘉義地方法院。圖／聯合報資料照片
國民法官法上路半年多，嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審，圖為嘉義地方法院。圖／聯合報資料照片
賴姓男子酒駕高速逆向撞死六十九歲蘇姓婦人，此案適用國民法官法；士林地方法院昨開庭，蘇婦家屬未出庭，告訴代理人表示，家屬尚未走出傷痛，若依國民法官法國民參審，又是士院首例，擔心悲傷被消費，聲請不行國民參與審判。

五十五歲賴男今年一月卅日晚間七時許涉酒後駕ＢＭＷ轎車，行經汐止汐平路一段高速逆向，撞到正穿越馬路、拎著供品要到土地公廟參拜的蘇婦，蘇婦兒子、媳婦、孫女三人全程目睹，蘇婦送醫不治，雙方迄今未談和解。

告訴代理人昨指出，家屬迄今未走出傷痛，本案是士院首件適用國民法官法案件，「家屬擔心悲傷被消費」，因此依國民法官法第六條第五款，聲請不行國民參與審判。告訴代理人稱，案發後家屬和賴男見面三次，其中二次是在偵查庭，家屬都沒感受到賴男「最大誠意」，對於刑度未有具體想法，但希望判越重越好。

賴男昨認罪，稱有請當地里長出面協調，但家屬拒於門外，手頭上僅有一百萬現金，一些土地已被扣押，願意移轉或拍賣賠償家屬，拿出最大誠意處理。辯護人稱，此案若經媒體大肆報導，可能掀起被害人家屬傷痛，無助雙方和解，再者，家屬也不想行國民參審，同樣聲請不行國民參與審判。

公訴檢察官認為，國民法官法第六條五款是概括條款「其他有事實足認行國民參與審判顯不適當」，此案被告和告訴人聲請不行國民參與審判，是否符合仍需思考，請法院依法認定有無國民法官法第六條要件。

法官諭知，下月十八日安排調解，再訂庭期聽取雙方意見，評估是否行國民參審。

國民法官 酒駕

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