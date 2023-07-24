「委員對不起！」下單恐嚇朝立委服務處開槍 他鏡頭前鞠躬道歉

40歲郭姓男子涉嫌下外送訂單請外送員「拿一把槍立委服務處開槍」，被警方循線逮捕依恐嚇罪嫌移送新北地檢署，複訊後檢方諭知三萬元交保，未料郭男湊不出來，最後檢察官改諭知兩萬交保，辦保後郭男面對鏡頭深深鞠躬，向被恐嚇的立委林淑芬道歉，抱歉說「惡作劇過頭了」。

案件起源於今天早上一張照片在網路上流傳，內容為Lalamove外送平台訂單，接單地點在新北市蘆洲區和平路，請外送員「拿一把槍立委服務處開槍，必須清空彈匣，接單成功會訊息物品箱密碼，裡面會有槍與運費」，送件地址則是立委林淑芬的蘆洲服務處。

照片引發關注後警方主動介入調查，接著服務處接到一通電話，稱只是惡作劇，警方依通聯紀錄循線追蹤，在台北市逮捕郭男，郭供稱自己是外送員，收件地址是他家，訊後依恐嚇罪嫌移送新北地檢署；檢方稍早完成複訊，諭知郭男3萬元交保。