要外送員到立委服務處開槍 男子涉恐嚇獲諭知3萬交保
40歲郭姓男子涉嫌下外送訂單請外送員「拿一把槍立委服務處開槍」，被警方循線逮捕依恐嚇罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後以三萬元交保，目前人在新北地檢署等候親友前來辦保中。
案件起源於今天早上一張照片在網路上流傳，內容為Lalamove外送平台訂單，接單地點在新北市蘆洲區和平路，請外送員「拿一把槍立委服務處開槍，必須清空彈匣，接單成功會訊息物品箱密碼，裡面會有槍與運費」，送件地址則是立委林淑芬的蘆洲服務處。
照片引發關注後警方主動介入調查，接著服務處接到一通電話，稱只是惡作劇，警方依通聯紀錄循線追蹤，在台北市逮捕郭男，郭供稱自己是外送員，收件地址是他家，訊後依恐嚇罪嫌移送新北地檢署；檢方稍早完成複訊，諭知郭男3萬元交保。
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