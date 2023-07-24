要外送員到立委服務處開槍 男子涉恐嚇獲諭知3萬交保

40歲郭姓男子涉嫌下外送訂單請外送員「拿一把槍立委服務處開槍」，被警方循線逮捕依恐嚇罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後以三萬元交保，目前人在新北地檢署等候親友前來辦保中。

案件起源於今天早上一張照片在網路上流傳，內容為Lalamove外送平台訂單，接單地點在新北市蘆洲區和平路，請外送員「拿一把槍立委服務處開槍，必須清空彈匣，接單成功會訊息物品箱密碼，裡面會有槍與運費」，送件地址則是立委林淑芬的蘆洲服務處。