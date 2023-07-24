少年分手後發文詆毀前女友 遭持槍尋仇敲破頭

趙姓少年與劉姓少女分手後，涉多次在社群網站PO文辱罵劉女，劉女不滿，今凌晨找22歲崇姓男友率眾到新北市板橋區毆打趙男，趙男頭部疑遭手槍槍托敲破，送醫無大礙。警方獲報逮捕崇男等3人，起獲4顆子彈，未發現槍枝，根據崇男同夥供詞，最後在汐止金龍湖撈獲槍枝。

據悉，趙男與劉女分手後，他多次在社群發文詆毀劉女，劉女向現任男友崇男告狀，崇獲悉趙男今凌晨在板橋打麻將，夥同7人前往，一見面便上前群毆，期間趙男頭部遭重擊，頭部血流，崇男等人行凶後逃逸。

趙男送醫治療無大礙，他供稱是遭槍托敲破頭，海山警分局組成專案小組追緝，循線在汐止區大同路圍捕攔下崇男、劉女及另名少年，車內起獲4顆子彈，但未尋獲槍枝。