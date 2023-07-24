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影／高雄毒販不付房租遭斷水電 靠搖繩、丟鑰匙和毒蟲交易
何姓男子今年2月販毒被逮交保，改在高雄前鎮區租透天厝從操舊業，因未付房租遭房東斷水電，何仍摸黑販毒，丟鑰匙給上門毒蟲，以搖繩方式將毒品降下交易，市刑大警方循線搜索，踹兩道門攻堅逮捕何男，起出25包重25公克毒品、90萬贓款，何被移送後遭法院裁定收押。
警方調查，何姓男子（57歲）以販毒為業，今年2月被下游毒蟲拱出有販毒行為落網後交保，仍不知悔改。
何男在前鎮區草衙一帶承租老舊透天厝，繼續重操舊業，因毒蟲上門，鄰居撞見不時有陌生男女進出，影響巷弄交通檢舉，警方暗中查訪發現，都是轄區毒品人口聚集，懷疑該處是販毒據點。
警方蒐證期間，何男因拒不付房租，被房東斷水斷電，試圖逼迫他退租，但何不為所動，到了夜晚，在屋內摸黑照樣販毒，見上門交易的毒蟲到訪，即將鑰匙從3樓丟下，並以繩索將毒品送下樓。
市刑大偵七隊警方和前鎮警分局草衙派出所共辦，日夜蹲點埋伏，7月5日見時機成熟，持搜索票前往何男租屋處搜索，警方踹破大門後，攻上3樓再踹第二道門，何男無處可逃，乖乖就逮。
警方在屋內搜出海洛因9包、安非他命16包，25包毒品共重25公克，以及90餘萬元販毒贓款、電子磅秤、夾鍊袋、毒品施用工具等物；據了解，何男對毒品來源堅不吐實。
警詢後，何男被依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦，遭法院裁定收押禁見。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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