被超車不爽…彰化男子搖下車窗亮槍 涉恐嚇罪遭法辦

彰化縣蕭姓男子與人發生超車行車糾紛，竟亮槍恐嚇，彰化警分局接獲通報迅速在2小時內於彰化市一家醫院停車場找到蕭男，當場起出空氣槍一枝及塑膠彈丸1包，依妨害自由、恐嚇罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，39歲蕭男21日駕車行經花壇鄉中山路二段時，與周姓男子所駕車輛因超車而心生不滿，蕭男搖下車窗並亮出槍枝比劃，隨即揚長而去，把周姓男子和其女友嚇到，報警處理。

警方不到2小時當晚即在彰化市某醫院地下停車場找到蕭嫌，在車內起出空氣槍1枝、氣體鋼瓶2個及塑膠彈丸1包，不過蕭男否認有恐嚇行為，並聲稱所持有的空氣槍並無不法行為。