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抓到了！恐嚇開槍立委林淑芬服務處 40歲郭姓外送員落網

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抓到了！恐嚇送槍到立委林淑芬服務處開槍 外送員落網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

涉嫌在Lalamove外送平台寫恐嚇訂單，指稱要提供槍枝請外送員到立委林淑芬服務處開槍一案，新北市蘆洲警分局稍早逮捕到40歲郭姓外送員，他初步供稱只是惡作劇開玩笑，警方將依恐嚇罪嫌偵辦。圖／警方提供
涉嫌在Lalamove外送平台寫恐嚇訂單，指稱要提供槍枝請外送員到立委林淑芬服務處開槍一案，新北市蘆洲警分局稍早逮捕到40歲郭姓外送員，他初步供稱只是惡作劇開玩笑，警方將依恐嚇罪嫌偵辦。圖／警方提供

涉嫌在Lalamove外送平台寫恐嚇訂單，指稱要提供槍枝外送員到立委林淑芬服務處開槍一案，新北市蘆洲警分局稍早已在台北市逮捕到1名40歲郭姓男子，他初步供稱只是惡作劇開玩笑，警方將依恐嚇罪嫌偵辦。

這張外送訂單顯示，接單地點在新北市蘆洲區和平路，請外送員「拿一把槍立委服務處開槍，必須清空彈匣，接單成功會訊息物品箱密碼，裡面會有槍與運費」，送件地址則是立委林淑芬的蘆洲服務處。

訂單照片今天上午在網路流傳引發關注，警方主動介入調查，後來服務處傳出，有1名男子打電話自稱那張訂單只是惡作劇。警方調閱通聯記錄，藉由科技偵查手段循線追查，稍早在台北市松德路逮捕郭姓男子，本身就是外送員，收件地址是他家，警方將調查是否持有槍枝，將依恐嚇罪嫌移送法辦。

外送員 恐嚇 林淑芬 槍枝

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