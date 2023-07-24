台東又有正義哥 男子嫌吵持鐮刀揮舞遭2男制伏
台東市「生日蛋糕公園」今早發生驚魂記，55歲宋姓男子在公園附近休息，疑似不滿其他民眾在公園內運動喧嘩，竟拿出鐮刀對公園群眾揮舞恫嚇，兩名男子見狀上前壓制在地，警方出動快打部隊，到場將人帶回偵辦，全案依恐嚇罪送辦。
今晨5點20分發生持刀滋事案件，宋姓男子在停放浙江路的車內休息，當時有一群民眾在公園運動，宋男疑不滿吵雜聲，取出車內的鐮刀對眾人咆哮，在場的2名中年男子合力上前制伏宋男，旁人立即打電話報警。
警方指出，宋姓男子疑因不滿其他民眾於公園晨運聲響，持鐮刀作勢攻擊，無人受傷，警民合作逮捕宋男，全案依涉嫌恐嚇罪偵辦。
日前台東市發生街頭隨機殺人按，調查局台東縣調查站公務車司機許世光及2兒子見義勇為，分持湯勺、行李箱及電風扇等物品制伏嫌犯，從刀口救回女子寶貴生命。
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