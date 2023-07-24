台東又有正義哥 男子嫌吵持鐮刀揮舞遭2男制伏

台東市「生日蛋糕公園」今早發生驚魂記，55歲宋姓男子在公園附近休息，疑似不滿其他民眾在公園內運動喧嘩，竟拿出鐮刀對公園群眾揮舞恫嚇，兩名男子見狀上前壓制在地，警方出動快打部隊，到場將人帶回偵辦，全案依恐嚇罪送辦。

今晨5點20分發生持刀滋事案件，宋姓男子在停放浙江路的車內休息，當時有一群民眾在公園運動，宋男疑不滿吵雜聲，取出車內的鐮刀對眾人咆哮，在場的2名中年男子合力上前制伏宋男，旁人立即打電話報警。

警方指出，宋姓男子疑因不滿其他民眾於公園晨運聲響，持鐮刀作勢攻擊，無人受傷，警民合作逮捕宋男，全案依涉嫌恐嚇罪偵辦。