從原料追出毒品工廠 調查局連搗新竹3製毒工廠

調查局航基站日前新竹地檢署指揮下，從當時尚未列管的製毒原料開始溯源、監控，最後成功在新竹縣竹北市、芎林鄉、關西鎮，破獲同一製毒集團旗下的3處製毒工廠及倉庫，並逮捕擁槍自重的4名製毒師傅和4名共犯，完成一次與友軍跨單位合作辦案的成功案例。

這次與航基站合作的友軍，包括關務署基隆、桃園市調處、基隆市調站、新竹縣調查站、北機站、中機站、基隆港警總隊、新竹縣警局刑警大隊、新北市警局汐止分局。去年9月6日兵分8路分別前往新竹、桃園、汐止拘提8名被告，攻堅進入位於新竹縣竹北市、芎林鄉、關西鎮之製毒工廠及倉庫。

現場除查獲大批製毒器具，還有第二級毒品甲基安非他命成品及半成品純質淨重總計7627公克、第三級毒品Methylone（俗名：bk-MDMA）成品及半成品純質淨重總計3968公克、製作Methylone所需原料第四級毒品「2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮」純質淨重總計164966公克、愷他命成品及半成品純質淨重總計230公克以及改造槍枝1把與子彈22顆。戴姓主嫌則在今年4月間，於苗栗縣緝捕到案，全案今年6月由檢方依涉嫌製造第二、三級毒品、藏匿人犯及槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴。

調查局指出，該製毒集團去年1月間獲悉當時未列管的製毒原料「2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮」，可用於製造第三級毒品Methylone，且成品興奮效果與MDMA及甲基安非他命相同，但相較於製造甲基安非他命需要大型器具、工序繁複，於是進口數百公斤來台大量產製。

該製毒集團異於往例，選在寸土寸金的竹北市區高級別墅設置製毒工廠，製造的毒品包含安非他命、愷他命及Methylone，車庫後方倉庫則存放大量製毒所需化學原料，並隔離部分空間用以作為製毒機具改造加工使用，2樓主臥室、客房及1樓客廳留作成員休息空間，以企業化經營製毒工廠。