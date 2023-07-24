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影／娃娃機店當掩護…毒蟲找叔叔種大麻 警扣市價千萬植株

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有毒品前科的程姓男子，今年初夥同叔叔、廖姓友人種植大麻，友人負責買設備，叔叔找透天厝當作種植工廠，程為掩人耳目，將透天厝1樓租給娃娃機店，躲避查緝，刑事局中打獲報後，今年4月前往查緝，查扣市價超過千萬元的大麻植株，全案依毒品罪移送後，程遭羈押獲准。

刑事局中打二隊在今年2月獲報，有毒犯在高雄市前鎮區租賃透天厝，種植大麻，不過高雄市警方鎖定時，毒犯疑已搬遷到台中市繼續犯行，二隊報請高雄地檢署雨股檢察官指揮後，與高雄市鳳山警分局、台中市第五警分局成立專案小組偵辦。

經查，涉案的程姓男子（36歲）夥同叔叔（57歲）、廖姓友人（35歲）一起從事種植大麻犯行，其中程負責在網路蒐集種植大麻的相關技術與資訊，程叔叔則負責在台中、高雄等地找租屋處，廖則負責購買種植大麻的設備。

專案小組蒐證發現，程等人為了躲避檢警查緝，還將潭子區透天厝一樓租賃給娃娃機業者，掩人耳目，程等人則是在透天厝2樓、3樓種植大麻。

專案小組在今年4月13日執行搜索，分別潭子、太平查獲23株、12株的大麻植株，市價初估超過1050萬元，另外還在程叔叔身上，查扣2把改造手槍、43發子彈等贓證物。

全案警詢後依毒品、槍砲等罪移送高雄地檢署偵辦，程男遭檢方聲押獲准，另外二人則以3萬元交保。

刑事局呼籲，大麻是法定第二級毒品，製造、運輸、販賣最高可處無期徒刑，且大麻常擔任「誘導性毒品」的角色，導致吸大麻者後續使用更多強烈毒品，且毒品犯罪往往衍生非法槍枝、暴力、幫派等社會治安問題，將持續查緝，也呼籲勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局查扣市價超過千萬元的大麻植株。記者陳宏睿／翻攝
刑事局查扣市價超過千萬元的大麻植株。記者陳宏睿／翻攝
台中市程姓男子（中）夥同叔叔、友人種植大麻，刑事局查扣市價超過千萬元的大麻植株。記者陳宏睿／翻攝
台中市程姓男子（中）夥同叔叔、友人種植大麻，刑事局查扣市價超過千萬元的大麻植株。記者陳宏睿／翻攝
台中市程姓男子夥同叔叔、友人種植大麻，還將透天厝一樓租給娃娃機店，掩人耳目。記者陳宏睿／翻攝
台中市程姓男子夥同叔叔、友人種植大麻，還將透天厝一樓租給娃娃機店，掩人耳目。記者陳宏睿／翻攝
台中市程姓男子夥同叔叔、友人種植大麻，刑事局查扣市價超過千萬元的大麻植株，以及改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市程姓男子夥同叔叔、友人種植大麻，刑事局查扣市價超過千萬元的大麻植株，以及改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市程姓男子夥同叔叔、友人種植大麻，刑事局查扣市價超過千萬元的大麻植株。記者陳宏睿／翻攝
台中市程姓男子夥同叔叔、友人種植大麻，刑事局查扣市價超過千萬元的大麻植株。記者陳宏睿／翻攝

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