沒戴安全帽被抓吞下罰單 後座豬隊友亂丟白粉罪加一條
高雄湯姓、陳姓男子19日深夜10時許騎車雙載要趕往旗津渡輪站搭船，後座陳男因沒戴安全帽被警方盤查，兩人收下罰單後加速離開，卻意外掉下一包白粉，警方見狀追上前攔人，陳男才坦承怕被警方查獲，隨手丟毒品在地上，經檢驗後白粉呈海洛因陽性反應，全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。
警方表示，19日晚間10時許，旗津分駐所所長楊俊豪、警員劉育賢巡經旗津區中洲三路，發現坐在湯男後座的陳男沒戴安全帽，隨即上前將兩人攔下。
當時被警方盤查的湯男、陳男，見員警詢問語氣不耐煩，還希望員警加快速度，否則要錯過開往澎湖的船班，員警見兩人沒有異狀，開單後隨即放行。
未料湯男機車一走，員警就在地方發現一包白色粉末，查緝毒品經驗充足的楊俊豪、劉育賢直覺應該是兩人趁盤查時丟下，隨即衝上前將兩人攔下。
湯男見員警上前，還質疑警方找麻煩，後來楊俊豪拿出現場撿到的白色粉末，還稱全程都有拍下過程，湯男跟陳男才收下不耐煩臉色沉默，起初陳男還裝傻辯稱不知情，被警方帶回派出所後，見隱瞞不了員警，才乖乖坦承是開單時趁機丟到地上，沒想到反而露餡。
白色粉末經檢驗後呈一級毒品海洛因陽性反應，全案依毒品危害防制條例，將兩人移送高雄地檢署偵辦。
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